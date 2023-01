OnePlus insieme a Bang & Olufsen, azienda danese specializzata nella produzione di apparecchi audio Hi-Fi, TV, sistemi audio e prodotti per la domotica, ha deciso di annunciare un’interessante promozione per tutti coloro che acquisteranno il OnePlus 11, il nuovo flagship del produttore cinese. Gli utenti che saranno i più veloci a comprare il prossimo top di gamma riceveranno in omaggio uno speaker OnePlus X Bang & Olufsen Limited Edition Beosound A1 2nd Gen del valore di 299 euro oppure un paio di nuovi auricolari wireless OnePlus Buds Pro 2. Questa imperdibile offerta sarà a disposizione in Italia solamente collegandosi sul sito ufficiale “oneplus.com” e che varrà dal 7 al 16 febbraio e fino ad esaurimento scorte.

Tuttavia, solo coloro che riusciranno a comprare in pre-ordine il nuovo OnePlus 11 nel taglio di memoria 16GB di RAM e 256GB di storage interno avranno diritto allo speaker OnePlus X Bang & Olufsen Limited Edition Beosound A1 2nd Gen, dotato di una semplice interfaccia utente, tantissime funzioni, di un design unico, del grado di impermeabilità alla polvere (IP67), di un’autonomia di riproduzione garantita fino a 18 ore e di un audio limpido e integrazione con l’assistente personale Alexa; mentre coloro che prenoteranno lo smartphone con capacità di memoria 8/128GB potranno ricevere un paio di auricolari wireless OnePlus Buds Pro 2.

Ricordiamo che il prossimo OnePlus 11 sarà lanciato a livello internazionale e presentato in Europa, compresa l’Italia, martedì 7 febbraio alle ore 15.00 (ora locale). Il device avrà sotto la scocca il potente chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 per regalare prestazioni davvero eccellenti e mai viste fino ad ora. Ribadendo, se siete propensi all’acquisto del nuovo device di OnePlus e ricevere l’omaggio, vi basterà visitare il sito ufficiale del brand cinese e acquistare in pre-ordine il device fino ad esaurimento scorte; dopodiché vi sarà chiesto di aggiungere al carrello un ‘free gift’ a scelta tra lo speaker o un paio di auricolari wireless, ovviamente sempre in base al taglio di memoria dello smartphone (come spiegato sopra).

