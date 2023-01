Dopo che Motorola ha lanciato in Europa gli smartphone Moto E13, G13, G23, G53 e G73, adesso è pronta a far debuttare anche la sua prossima ammiraglia, la versione Global del Moto Edge 40 Pro (che il mese scorso ha esordito in Cina con il nome di Moto X40). Malgrado l’azienda statunitense non abbia ancora confermato il lancio in via ufficiale, sono trapelate in Rete, precisamente sul sito ‘appuals.com’, immagini render che mostrano i due colori con cui il top di gamma dovrebbe giungere sul mercato. Inoltre, si dice che lo smartphone faccia il suo esordio in occasione del Mobile World Congress 2023 (MWC).

Dai rendering emersi il nuovo Motorola Moto Edge 40 Pro dovrebbe arrivare in due colorazioni differenti, nero e blu. Questi dettagli, tra l’altro, sono anche in linea con le indiscrezioni trapelate di recente online. Quanto al design e alle specifiche tecniche, questi aspetti saranno anche simili al Moto X40 svelato in Cina. La prossima ammiraglia della Casa Alata presenterà un display OLED curvo 6D da 67,3 pollici dotato di risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento a 165Hz e di supporto DC Dimming. Sotto la scocca il device avrà l’ultimo processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm.

Quanto al comparto fotografico, il Motorola Moto Edge 40 Pro disporrà sul retro di tripla fotocamera caratterizzata da un sensore principale da 50MP con OIS, un sensore grandangolare da 50MP e un sensore teleobiettivo da 12MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da ben 60MP. Il telefono sarà alimentato da una batteria da 4600mAh dotata di ricarica rapida via cavo da 125W ed una ricarica wireless da 15W. A bordo ci sarà il sistema operativo Android 13 OS. Infine, il dispositivo verrà lanciato nell’unica versione di memoria con 12GB di RAM e 256GB di storage interno ed al prezzo di 850 euro.

