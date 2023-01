Netflix conferma l’uscita della serie tv di One Piece, il live-action tratto dalla serie manga più popolare della storia, per il 2023. Le avventure della leggendaria ciurma di pirati sono all’orizzonte, in questa nuova versione di One Piece prodotta dal creatore del manga Eiichiro Oda e da Matt Owens, Steve Maeda, Marty Adelstein e Becky Clements. Nel teaser poster, possiamo dare un primo sguardo al protagonista Monkey D. Luffy, interpretato da Iñaki Godoy.

Il cast al completo è così composto: Iñaki Godoy (Che fine ha fatto Sara?) avrà il ruolo di Monkey D. Rufy; Mackenyu (Pacific Rim: Uprising) nei panni di Roronoa Zoro; Emily Rudd (Fear Street) sarà Nami; Jacob Romero Gibson (All Rise) sarà Usopp; e Taz Skylar come Sanji.

Faranno parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward.

In partnership con Shueisha, One Piece è prodotta da Tomorrow Studios e Netflix. Matt Owens e Steve Maeda sono gli sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunners. Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements sono produttori esecutivi.

Aggiunge l’autore del manga Eiichrio Oda: “Abbiamo lavorato con Netflix e Tomorrow Studios all’enorme progetto che è l’adattamento del manga con la serie tv di One Piece. Quanti anni sono passati da quando è stato annunciato, giusto? Lo so, lo so! Ma ti assicuriamo che abbiamo fatto progressi costanti da sempre! Non è facile quando lavori con persone di culture diverse! Ma è proprio questo processo che può produrre qualcosa di speciale! Per ora, possiamo annunciare il cast principale. Piuttosto, dobbiamo sbrigarci ad annunciarlo, altrimenti verrà trapelato. Esilarante. La loro faccia, la loro aura, il modo in cui si comportano, la loro voce, le loro abilità recitative, la loro altezza, l’equilibrio tra la Ciurma di Cappello di Paglia… Abbiamo deciso di puntare a questo cast dopo numerose discussioni che hanno coinvolto persone di tutto il mondo. Questi saranno i nostri Pirati. Ci vorrà un po’ più di tempo per portare a termine questo spettacolo, ma continueremo a fare del nostro meglio per offrire qualcosa che siamo sicuri sarà apprezzato da tutti in tutto il mondo. Attendo con ansia ulteriori aggiornamenti in futuro.”

