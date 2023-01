Decisamente è il momento ideale per acquistare un iPhone 14. Il melafonino della serie 2022 è in forte sconto su Amazon, nella versione standard ma pure in diversi tagli di memoria e pure colorazioni differenti. L’occasione è ghiotta per chi ha atteso la promozione giusta per un dispositivo non certo economico.

Chi punta proprio all’iPhone 14 potrà guardare con interesse lo sconto riservato alla variante da 128 GB del dispositivo lanciato da Apple nel mese di settembre 2022. Il suo costo di listino sarebbe pari a 1029 euro ma ora è possibile portare a casa lo stesso esemplare con una spesa non superiore agli 899 euro. Lo sconto finale è di ben 130 euro, un vero record di ribasso dall’uscita commerciale del prodotto di punta Apple. La promozione è ancora più interessante se si considerano un paio di aspetti. Intanto, c’è vasta scelta di colorazioni per lo smartphone tra bianco, nero, azzurro, rosso e viola alle medesime condizioni economiche molto vantaggiose. Allo stesso tempo, l’altro punto a favore di questa proposta è il fatto che questa prevede una spedizione immediata del dispositivo prescelto con consegna repentina, non successiva a questo venerdì 3 febbraio

Offerta Apple iPhone 14 (128 GB) - viola Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Lo sconto destinato agli iPhone 14 non si esaurisce per il solo modello da 128 GB. Pure l’esemplare da 256 GB ora viene venduto a 1.037,99 euro anziché a 1159 euro. Il risparmio è di circa 120 euro e non può essere sottovalutato neanche in questo caso. Pure la varietà di colorazioni disponibili è importante per questo dispositivo con maggiore memoria, potendo scegliere tra rosso, azzurro, nero e bianco. I tempi di consegna per questa soluzione saranno decisamente celeri con arrivo del pacco tra domani (per i clienti Prime) e non più tardi di questo giovedì 2 febbraio per chi non è abbonato al servizio Amazon.

Apple iPhone 14 (256 GB) - viola Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

