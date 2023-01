Sarà un concerto evento, quello di Emis Killa a Milano: il rapper sbarcherà per la prima volta al Mediolanum Forum di Assago (MI). L’annuncio arriva dopo il successo dei sold out dei live dicembre con cui Emis Killa ha festeggiato i primi 10 anni de L’Erba Cattiva, il primo album pubblicato nel 2012.

Sembra ieri, quando Emiliano Rudolf Giambelli – questo il nome di battesimo – si buttava a capofitto nei freestyle di San Babila fino ai primi eventi nei club milanesi, quando già Emis Killa registrava i sold out. Con il concerto al Mediolanum Forum, Emis stacca un ticket importantissimo per la sua carriera. Inoltre, il rapper ha annunciato che il concerto al Forum non sarà l’unica novità importante del 2023: questo sarà anche l’anno dell’arrivo di nuova musica con un nuovo album, e tra i fan c’è già una trepidante attesa.

Il concerto di Emis Killa a Milano si terrà il 28 ottobre 2023. Le prevendite saranno disponibili da martedì 31 gennaio a partire dalle ore 12. “Questa non è una semplice data, è una chiamata alle armi”, ha scritto il rapper su Instagram.

Un anno di novità, quindi, dopo la pubblicazione del singolo Lucifero e l’uscita di Keta Music Vol. 3 nel 2021. L’ultimo disco in studio di Emis Killa è 17, uscito nel 2020 insieme a Jake La Furia. L’arrivo del nuovo album, tuttavia, era già stato spoilerato dallo stesso rapper in un post pubblicato a fine anno sui social.

Insieme al bilancio personale su tutto ciò che era stato per lui il 2022, Emis Killa avev anche scritto: “Mi sono fatto anche il cu*o in studio, quindi già potete immaginare”. Per il momento, sul nuovo album, non è dato sapere altro.

Continua a leggere su optimagazine.com