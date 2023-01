Il 2023 è l’anno del ritorno dei concerti di Björk in Italia. La cantautrice islandese passerà per il Belpaese a settembre con due date. La voce di Army Of Me ha appena pubblicato il decimo album Fossora (2022) e porta sul palco il suo show Cornucopia, un format che Björk considera come l’incontro tra due mondi: quello del penultimo disco Utopia (2017) e quello dell’album appena uscito.

Björk in Italia nel 2023: date e biglietti

“Cornucopia è sempre stato inteso come un mondo, sia per Utopia che per l’album appena pubblicato Fossora. Sono davvero entusiasta di far scontrare questi due mondi in anteprima, quest’autunno nel sud dell’Europa”.

Così Björk descrive il suo show che include immagini digitali curate da Tobias Gremmler, Andy Huang, Nick Knight su una scenografia di Chiara Stephenson. Sul palco con la cantautrice islandese ci sarà il gruppo di flautiste Viibra e troveremo altri strumenti orchestrali come clarinetti, arpe e le consuete percussioni elettroniche.

Il PA sarà rivolto al pubblico con un impianto surround che includerà anche una camera di riverbero personalizzata. Björk in Italia nel 2023 arriverà con due date:

13 settembre 2023 – Mediolanum Forum, Milano

23 settembre 2023 – Unipol Arena, Bologna

I biglietti saranno disponibili in pre-sale dalle 9 di mercoledì 1 febbraio per gli iscritti al fan club dell’artista di Reykjavík, mentre dalle 9 di venerdì 3 febbraio si apriranno le prevendite generali.

L’ultimo album Fossora

Con Fossora Bjork conferma di essere un’artista appartenente ad un altro mondo, sempre più esploratrice e viscerale, ma soprattutto unica nel suo stile. Stesse caratteristiche, se vogliamo, che riconosciamo in David Bowie.

Fossora è uno dei mondi più complicati della voce di Possibly Maybe, con brani che sono vere e proprie immagini tradotte in musica. Le tracce più quotate sono Atopos, la title track e Fungal City.

Continua a leggere su optimagazine.com