Ci sono alcune indicazioni extra che dobbiamo prendere in esame in queste ore, per quanto riguarda la questione relativa al tanto discusso assegno unico. Esattamente come avvenuto pochi giorni fa, occorre fare attenzione soprattutto alla questione del pagamento, visto che in tanti arrivati a questo punto si aspettavano di aver già ricevuto la quota mensile. A tal proposito, è importante evidenziare che ci sono diverse strade per monitorare la disposizione dello stesso pagamento, in modo da essere aggiornati praticamente in tempo reale sullo stato della pratica.

Alcuni consigli per monitorare il pagamento dell’assegno unico a fine gennaio: diverse strade percorribili

Ad oggi, quali sono i migliori consigli per monitorare lo stato del pagamento per l’assegno unico? Di recente diversi utenti hanno segnalato di non avere il minimo segnale sull’accredito e sulle relative tempistiche, in quanto non hanno ricevuto neanche la notifica su app Io. La stessa che, di solito, arriva circa quattro o cinque giorni prima dell’accredito sul conto. Insomma, c’è la netta sensazione che INPS abbia accumulato un ritardo imprevisto e maggiore rispetto agli standard, senza fornire adeguate comunicazioni in merito al pubblico.

Insomma, sotto questo punto di vista si brancola nel buio, iniziando a nutrire la sensazione che a febbraio si possano ricevere due pagamenti per l’assegno unico. In questo senso, da INPS arrivano indicazioni per monitorare al meglio il tutto: “Controlli nella sua area personale Inps. Molte persone hanno già la disposizione di pagamento li ma non hanno ricevuto la notifica su app IO”.

Vedremo come andranno le cose tra oggi e domani, sperando che tutti possano ricevere l’accredito in questione nel più breve tempo possibile. Del resto, l’assegno unico è diventato sempre più importante per le famiglie italiane dal 2022, come abbiamo avuto modo di osservare anche sui social.

