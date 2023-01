Chi è BigMama? Se fino a qualche anno fa l’odio era fin troppo normalizzato, oggi BigMama dimostra che può essere normalizzata anche la lotta contro l’odio. Nata su YouTube come cantante amatoriale, negli anni si è ritagliata una fetta sempre più importante nel mondo del rap grazie alla sua ambizione al suo coraggio.

Chi è BigMama

BigMama è il nome d’arte di MariannaMammone, nata ad Avellino nel 2000. Sin dalla giovanissima età scopre la passione per la musica ascoltando i brani degli One Direction, ma quando conosce la musica di Salmo tutto cambia. Marianna diventa BigMama e scrive i suoi primi brani che caricherà su YouTube, e la sua vocazione per l’arte diventa uno scudo potentissimo contro la timidezza e soprattutto contro i pregiudizi.

La svolta arriva nel 2019, quando pubblica i primi singoli ed entra nel roster dell’etichetta Pluggers, fondata da Massimo Pericolo. I brani Mayday e Formato XXL ottengono subito una certa notorietà. Nello stesso anno si trasferisce a Milano per toccare con mano i luoghi in cui il rap italiano è di casa.

Il concertone del Primo Maggio e il body positive

Il successo di BigMama trova la sua consacrazione durante il concertone del Primo Maggio a Roma nel 2022, quando sale sul palco con Poker e Body Positivity e lancia il suo messaggio fortissimo contro le discriminazioni, l’omofobia e l’autolesionismo.

BigMama è salita sul palco presentando una persona che ama e stima da morire: se stessa, che sin dalla tenera età ha subito la pressa del body shaming, una serie di umiliazioni che oggi sono la sua forza. Nel suo ultimi singolo Così Leggera, ad esempio, canta: “Ma sai che l’unico errore penso di essere io? Cura le mie cicatrici, cancella il passato mio”.

