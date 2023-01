Boss in Incognito torna in onda oggi, 30 gennaio, su Rai2 con un’altra eccellenza italiana da conoscere seguendo il suo ‘boss’ Daniele Masella del Biscottificio Casilino. Quello in onda oggi è il quarto appuntamento con il docu-reality condotto da Max Giusti che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie insieme a Max Giusti che scenderà in campo, si trasformerà e andrà in missione per conto del boss, sostituendolo in alcune occasioni.

In questa quarta puntata di Boss in Incognito toccherà a sarà Daniele Masella, boss del Biscottificio Casilino, azienda di San Cesareo (Roma), scendere in campo con i suoi dipendenti. Quello che è il punto di riferimento per il territorio di biscotti, dolci e prodotti da forno, come crostatine, torte, biscotti, pizzette, per un totale di 4,5 tonnellate di prodotti in un anno, sarà al centro della puntata di questa sera raccontando delle sue prelibatezze conosciute in molti Paesi del mondo.

Daniele Masella si metterà in gioco e lavorerà con alcuni dei suoi dipendenti a cominciare da Giacomo, con cui preparerà le pizzette, passando poi da Tiziano con cui si dedicherà alla creazione delle rustichelle, e finendo con Alessia e Daniele. La prima lo guiderà nella farcitura e nel confezionamento degli occhi di bue e con il secondo realizzerà diverse varianti di crostatine.

A supportare il boss arriverà Max Giusti che, solo per questa puntata, assumerà una nuova identità salutando per un po’ l’operaio cileno Josè e vestendo i panni di Antonio, da Napoli, lavorando in incognito insieme a Badarà per preparare l’impasto e la farcitura delle crostatine. Gli operai, impegnati a lavorare con il loro boss o con Max Giusti avranno modo di raccontare le loro storie personali e portare a casa, magari, un giusto compenso.