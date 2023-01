Il down pazzesco della scorsa settimana è ormai risolto, nel senso che ora tutti (o quasi) riescono ad entrare all’interno della propria casella di posta elettronica, ma oggi 30 gennaio ci sono ancora residui problemi Libero Mail che vanno presi in esame. Già, perché il servizio non funziona totalmente secondo non solo le testimonianze che ho avuto modo di raccogliere questa mattina, ma anche per alcuni test che ho condotto in prima persona. Dunque, dopo il punto della situazione portato alla vostra attenzione durante il weekend, proviamo a capire come stiano andando le cose oggi.

Permangono ancora tre problemi residui con Libero Mail: capiamo cosa non funziona oggi

Per quale motivo nel titolo del nostro pezzo di oggi parlo di almeno tre problemi resudui con Libero Mail? Provando a capire cosa non funziona oggi, ci sono in effetti delle criticità che limitano non di poco la nostra vita lavorativa. La prima è palese, nel senso che le email ricevute durante il down della scorsa settimana continuano a non arrivare. In parte me lo aspettavo, visto che ad un certo punto il mittente ha iniziato ad ottenere un messaggio di errore quando ha provato a scriverci. In teoria, però, almeno i messaggi che ci sono arrivati tra lunedì e mercoledì scorso li avremmo dovuti scaricare. Al momento non è così.

La seconda criticità consiste nel fatto che, ad oggi, non arrivino le notifiche dall’app quando si riceve un messaggio di posta elettronica. Ho provato a disattivarle per poi riattivarle, oltre a disinstallare l’app, ma con la nuova reinstallazione il bug persiste. Infine, come si nota su Down Detector, ci sono client che ancora faticano a scaricare i messaggi di posta elettronica pervenuti in queste ore. Mi riferisco soprattutto a Windows, iOS e MAC, dove si alternano momenti positivi ad altri con servizio ancora interrotto.

E voi quali problemi registrate oggi 30 gennaio con Libero Mail? Se non funziona qualcosa, sentitevi liberi di commentare qui di seguito.