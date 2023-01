Alessandro Tersigni a Boomerissima domani sera. Il suo è il primo nome che salta subito all’occhio scorrendo la lista degli ospiti di domani di Alessia Marcuzzi. La conduttrice torna nel prime time di Rai2 portando sullo schermo lo scontro tra Boomers e Millenials anche tra i membri del cast de Il Paradiso delle Signore. Mentre i fan sono in ansia per il destino della soap di Rai1, i suoi attori si preparano a concludere le riprese dell’edizione in corso e, domani sera, anche allo scontro a Boomerissima.

È previsto per domani, martedì 31 gennaio, il nuovo appuntamento con il programma condotto da Alessia Marcuzzi, in prima serata su Rai 2, in cui si contenderanno il titolo due agguerrite squadre di celebrity a colpi di sfide generazionali, con lo scopo di dimostrare come, la loro generazione di appartenenza, tra boomers e millennials, sia la migliore di tutti i tempi.

I vip in gara avranno modo di divertirsi portando il pubblico a spasso tra alcuni dei momenti più iconici degli anni ’80, ’90 e 2000. Questa voltala gara sarà ancora più particolare perché nella squadra dei Bomers ci sarà Alessandro Tersigni mentre in quella dei Millenials ci sarà il collega Emauel Caserio. In particolare, le squadre che si sfideranno in questa puntata saranno composte da: Paola Barale, Riccardo Rossi, Alessandro Tersigni e Adriana Volpe per i boomers, mentre Emanuel Caserio, Paola Di Benedetto, Alessandro Egger e Soleil Sorge per i millennials.

Tra gli ospiti, ci saranno inoltre: Arisa, Boomdabash, Eiffel 65, Nino Frassica, Flavio Insinna e Alberto Matano.

Infine, imperdibili i classici momenti di varietà inediti, arricchiti anche dai grandi effetti scenici provenienti dall’armadio dai poteri magici e dal salotto back in time, che farà rivivere in un clima di allegria, alcuni dei personaggi, della musica, dei programmi tv, delle mode e in generale del costume del passato.