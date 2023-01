Si registrano ancora residui problemi Libero Mail in questa domenica 29 gennaio. Ci sono stati dei passi in avanti per l’accesso alla casella di posta elettronica ma c’è ancora chi deve vedersela con errori di configurazione del proprio account su dispositivi Android e soprattutto su iPhone. Allo stesso tempo, c’è ancora attesa per il ripristino di vecchi messaggi. Con un nuovo comunicato, ItaliaOnLine ha provveduto ad un nuovo punto sul grave disservizio di tutta la corrente settimana, dando anche la buona notizia (finalmente) di un numero verde attivato per l’assistenza dei clienti.

La buona notizia è che, secondo quanto riportato anche da ItaliaOnLine, ad oggi tutte le caselle di posta Libero Mail (ma anche quelle Virgilio Mail) sono accessibili via webmail e dunque sui portali Libero.it e Virgilio.it. Per quanto riguarda i messaggi inviati agli utenti nei giorni scorsi, questi saranno recapitati progressivamente: i tempi dipendono molto dai provider di posta degli interlocutori.

Ci sono ancore concreti problemi Libero Mail invece per chi prova ad accedere alla posta da app. Per i dispositivi Android, tutto sommato, la situazione è quasi del tutto rientrata mentre per i possessori di iPhone le anomalie continuano. Il ritorno alla normalità per chi ha un dispositivo con OS Apple continuerà nelle prossime ore, sempre gradualmente. Per il momento, l’unica alternativa sarà l’accesso alla posta via browser invece funzionante. come già riportato.

Per tutti coloro che devono vedersela ancora con i seri problemi Libero Mail di scena da giorni, c’è ora anche la possibilità di ottenere il giusto supporto tecnico attraverso il numero verde dell’assistenza dedicata. Questo è raggiungibile al recapito 800 591 829 e di certo sarà attivo per diversi giorni, a partire da adesso. In ogni caso, non c’è che da sperare che la situazione rientri al più presto.

