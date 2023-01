La vigilia di Napoli Roma è turbata dall’esplosione del caso Zaniolo. Anche mister Mourinho ha scaricato Zaniolo nel corso della conferenza stampa del pre-gara. Zaniolo continua a manifestare il suo desiderio di cambiare casacca ma ha finora rifiutato la sistemazione inglese. Zaniolo vuole ardentemente il Milan ed il Milan vuole ardentemente Zaniolo ma non è stata ancora trovata la quadra economica e contrattuale.

Questa situazione di stand-by diventata sempre più complicato da gestire per tutti i protagonisti. E quello che soffre di più è, probabilmente, lo stesso Zaniolo che nel volgere di pochi mesi è stato scaraventato giù dal piedistallo degli eroi dopo aver conquista la Conference League per esser scaraventato nella polvere dei traditori (leggi di più).

Il caso Zaniolo è l’ennesima dimostrazione che nel calcio contemporaneo non c’è spazio per le bandiere e per storie di amore eterno tra un atleta ed una squadra. I soldi, le ambizioni personali, le manovre degli agenti determinano miscele esplosive. Nel momento cruciale della stagione e con il vincolo di un contratto accade che un calciatore rifiuti una convocazione o che l’allenatore decida di non utilizzarlo per punizione ed opportunità.

Comportamenti, difficile poi stabilire chi abbia torto e chi abbia ragione, che finiscono per destabilizzare l’ambiente e compromettere anche la corsa verso i traguardi collettivi ed individuali della stagione. Un vero e proprio disastro per un calcio che si proclama iper professionale ad ogni piè sospinto ma che spesso degenera nel più bieco dilettantismo.

L’addio di Zaniolo è uno strazio che un accordo civile poteva impedire. E ad esser danneggiati non sono soltanto i tifosi della Roma che perdono uno degli alfieri giallorossi ma anche quelli delle formazioni rivali che non possono ammirare le giocate di uno dei più importanti talenti della sua generazione calcistica. Altro che professionalità.

