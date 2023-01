I problemi Virgilio Mail non sono ancora del tutto risolti, nel senso che il regolare funzionamento della casella di posta elettronica sta progressivamente tornando. Un nuovo comunicato diramato da ItaliaOnline contribuisce a fare il punto della situazione: al momento, le caselle di posta Virgilio Mail e Libero Mail sono accessibili via webmail, con il graduale reintegro dei messaggi inviati agli utenti negli scorsi giorni, che verranno recapitati in maniera progressiva in base all’atteggiamento dei provider di posta che hanno gestito il traffico in entrata delle email nel periodo di cui sopra.

Gli utenti Android possono accedere liberamente tramite Virgilio Mail App e Libero Mail App, cosa che, purtroppo, non è ancora del tutto consentita agli utenti iOS, che possono comunque accedere al servizio tramite webmail. L’apertura delle webmail agli utenti rappresenta senz’altro un passo importante verso il completo recupero dai problemi Virgilio Mail e Libero Mail: i tecnici stanno lavorando sodo per restituire ai clienti i messaggi ed i dati. Tra l’altro, adesso è a disposizione anche un numero verde per tutte le domande dedicate al disservizio: potete contattarlo al numero ‘800591829‘ (se avete delle richieste particolari da fare in merito alla vostra situazione potreste esporla ai consulenti di questo numero, che immaginiamo saranno stati istruiti a dovere per fare luce su tutti i possibili scenari).

Per il resto ci sarà da aspettare il tempo necessario, visto che il recupero delle funzionalità, come detto, non avverrà in una volta sola, ma in via progressiva (non crediamo si andrà oltre la prossima settimana, cercate di portare un altro po’ di pazienza, se possibile). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.