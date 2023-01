Nuovo appuntamento con NCIS Los Angeles 14 nella serata di domenica 29 gennaio su Rai2.

L’episodio che vedremo la prossima settimana è diretto da Daniela Ruah, interprete di Kensi. “Abbiamo affrontato il tema della violenza domestica”, ha dichiarato l’attrice in un’intervista con TVLine.

“La nostra vittima interpretata da Marnee Carpenter, che è un’attrice eccezionale, è vittima di violenza domestica da parte del marito che è nell’esercito, motivo per cui finiamo per essere coinvolti. Ciò consente a Deeks (Eric Christian Olsen) di empatizzare con lei attraverso la sua esperienza di violenza domestica. Suo padre abusava di lui e di sua madre, il che riporta poi in scena Pamela Reed (nei panni di Roberta)” ha proseguito Daniela Ruah.

Stasera andrà in onda l’episodio 14×04 dal titolo Fuori uso, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il figlio di Sam, durante un’esercitazione a bordo di un aereo, perde il controllo e si eietta prima che questo precipiti sulla spiaggia. Le indagini sull’incidente si concentrano sul ragazzo e sulle sue capacità.

Nel cast di NCIS Los Angeles 14: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; Gerald McRaney è Hollace Kilbride; LL Cool J nei panni di Sam Hanna; Linda Hunt nel ruolo di Hetty.

NCIS Los Angeles 14 torna in onda domenica 5 febbraio con l’episodio 14×05 dal titolo I segni del tempo. L’NCIS è chiamato a indagare quando una donna viene vista fuggire dalla scena dell’omicidio del marito. Roberta Deeks arriva in città per incontrare Rosa e Sam cerca un altro aiutante per suo padre.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 14 è partire dalle 21:00.

