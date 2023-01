Al via Blue Bloods 13: da domenica 29 gennaio va in onda la tredicesima stagione della serie creata da Robin Green e Mitchell Burgess. Ritroveremo nel cast tutti i protagonisti, da Tom Selleck a Donnie Wahlberg, da Bridget Moynahan a Will Estes, da Marisa Ramiraz a Vanessa Ray.

Stasera va in onda l‘episodio 13×01 dal titolo Buoni propositi.

Al dipartimento c’è aria di crisi. La polizia, che ha le mani legate da innumerevoli norme, è sempre più malvista dai cittadini, inoltre molti poliziotti esasperati e frustrati si licenziano. Frank, sull’esempio di Roosvelt, decide di andare a toccare con mano il disagio nelle strade e chiede all’arcivescovo Kearns di accompagnarlo in un giro notturno. Il capitano MacNichols, che ha preso il posto di Espinoza, comunica a Eddie e a Jamie che, essendo sposati, non possono prestare servizio nello stesso distretto, ma quando Jamie durante un’azione viene ferito gravemente, ascolta la richiesta di Eddie di lasciarli restare insieme e la sua decisione vacilla. Erin esce un paio di volte con il suo ex marito, anche se è convinta che la loro relazione non sia un bene per la sua candidatura a procuratore distrettuale.

Blue Bloods 13 torna in onda domenica 5 febbraio con il secondo episodio di stagione intitolato Il dottor Buonanotte. Frank annuncia che non sosterrà la corsa di Erin a procuratore distrettuale; Danny e Baez indagano su una sanguinosa scena del crimine in un hotel; Jamie inizia un nuovo lavoro come sergente dell’intelligence sul campo che gli richiede di mantenere segreti alla sua famiglia.

Nel cast di Blue Bloods 13: Tom Selleck nel ruolo di Francis “Frank” Reagan; Donnie Wahlberg è Daniel “Danny” Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes interpreta “Jamie” Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Marisa Ramirez è Maria Baez; e Vanessa Ray è “Eddie” Janko-Reagan.

L’appuntamento con Blue Bloods 13 è alle 21:50 su Rai2.

