Sono necessari alcuni chiarimenti in merito alla fake news che vedrebbe Marco Mengoni con Mahmood a Sanremo 2023 per il duetto nella serata delle cover. La notizia è trapelata oggi in rete, domenica 29 gennaio, dal Quotidiano Nazionale, ed è immediatamente rimbalzata ovunque.

Ne parlano tutti, sui social e non solo. Ma attenzione: non è vera. Qualche ora dopo, infatti, lo stesso Quotidiano Nazionale ha corretto quanto inizialmente inserito nella lista delle cover e dei duetti della serata di venerdì 10 febbraio 2023. Marco Mengoni adesso appare nella lista senza Mahmood e con un coro gospel.

Da smentire, dunque, la notizia del duetto tra Marco Mengoni e Mahmood nella serata delle cover di Sanremo 2023. I due non canteranno insieme, come invece si è pensato per qualche ora. Mahmood, però, sarà davvero al Festival ma nella prima serata di martedì 7 febbraio. Il cantante è atteso sul palco del Teatro Ariston con Blanco per ripercorrere il successo Brividi che vinse nella scorsa edizione.

Una sorta di rito, dunque, un passaggio del testimone dai vincitori in carica ai 28 nuovi artisti in gara nella categoria dei Campioni. Tra loro si nasconde il vincitore di Sanremo 2023, che consoceremo solo a notte fonda, nel corso della serata finale di sabato 11 febbraio, che si preannuncia già lunghissima. Il termine della serata, infatti, sembra essere previsto per le ore 01.45 ma è altamente probabilmente che, visto il numero di cantanti in gara, si sfori.

Il meccanismo che porterà all’annuncio del vincitore, quest’anno, verrà parzialmente modificato: verranno annunciati i 5 super finalisti, non più 3. Uno di questo potrebbe essere proprio il super favorito Marco Mengoni, amato dalla stampa quanto dal pubblico e dai fan che lo voterebbero sicuramente. In caso di vittoria, sarebbe la seconda all’Ariston, 10 anni dopo il primo posto con L’Essenziale.