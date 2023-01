L’aggiornamento One UI 5.1 arriverà insieme con i Samsung Galaxy S23 ed è grazie alle anticipazioni per i top di gamma che ora sappiamo proprio tutto sulla prossima interfaccia. Attraverso il sito Winfuture.de, in effetti, non ci sono più segreti sul lavoro degli sviluppatori, in anteprima rispetto al giorno 1 febbraio durante il quale si svolgerà l’evento Unpacked. Di seguito, sono riportate le principali novità in arrivo, racchiuse nelle rispettive macro aree di riferimento.

Fotocamera e galleria

Per quanto riguarda gli scatti, l’aggiornamento One UI 5.1 permetterà di cambiare facilmente la tonalità dei selfie e di accedere in fretta all’app

Expert RAW per ottenere immagini di alta qualità senza compressione e dunque per un editing professionale dei contenuti. In riferimento alla galleria delle immagini, giungono i nuovi album condivisi, funzioni per rimuovere ombre e riflessi dalle foto e per la creazione di GIF. La modalità di ricerca è stata pure potenziata, anche attraverso i semplici volti dei soggetti.

Emoji, widget e sfondi

Grazie alla modalità AR Emoji Camera, si potranno ottenere emoji molto divertenti scattando foto o girando video con gli amici (fino ad un massimo di 3 persone). Da segnalare ci sono poi i nuovi widget batteria per importanti informazioni sulla carica sempre a portata di mano e quello meteo. Quest’ultimo è stato semplificato ed arricchito di nuovi dettagli. Ancora, sempre tra le novità dell’aggiornamento One UI 5.1, figurano anche quelle per gli sfondi: ne possono ora essere impostati di diversi sulla base delle attività correnti.

Samsung Notes e DeX

L’aggiornamento One UI 5.1, prima di scena sui Samsung Galaxy S23 ma poi anche sugli altri Galaxy, viene particolarmente in aiuto anche dei professionisti. Lo strumento Samsung Notes è stato migliorato con le nuove note condivise e modificabili contemporaneamente dagli utenti. L’invito a partecipare ad app condivise è ora più semplice con collegamenti immediati via come messenger, e-mail e social network. Infine, per quanto riguarda Samsung DeX, il multitasking è stato ancora migliorato. Ci sono anche molti nuovi suggerimenti visualizzabili nella parte superiore della schermata delle impostazioni per informarsi sulle funzioni utili da provare.

