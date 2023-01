Alex Britti e Rocco Hunt ad Amici il 29 gennaio ma non solo: torna in studio un amato ex concorrente del programma, per presentare il nuovo singolo. Continuano, poi, le sfide per la maglia del Serale e le esibizioni giudicate dagli esterni ai fini delle classifiche di gradimento di canto e di ballo. Nella puntata del 29 gennaio ci saranno anche 2 eliminati.

A giudicare la gara di canto ci sarà Alex Britti, cantautore e musicista di successo apprezzato sia in Italia che all’estero. Con 24 dischi di platino all’attivo e 13 dischi d’oro, anche Rocco Hunt avrà il compito di ascoltare le esibizioni dei cantanti di Amici per assegnare voti che andranno a stilare la classifica di canto. Non saranno soli: con loro, in qualità di giudice, Anna Pettinelli. La ex docente, torna nel programma in un ruolo diverso.

Per quanto riguarda il ballo, ospite della puntata sarà Sergio Bernal, Etoile del Ballet Nacional de Espana. A lui il compito di valutare le performance dei ballerini nell’ambito del torneo.

Ad Amici di Maria De Filippi, nella puntata del 29 gennaio, vedremo poi Fabrizio Conte, noto regista di videoclip. Tra gli ospiti anche Andrea Alemanno, rappresentante del World of dance Italy.

Poi, un ex concorrente: Alex. Il cantante e finalista della scorsa edizione del programma, torna ad Amici per presentare il nuovo singolo in radio da pochi giorni. Si tratta del brano Dire Fare Curare, nella versione in featuring con l’artista internazionale Sophie And The Giants, anche lei ospite ad Amici. Il brano è disponibile dal 20 gennaio in radio e negli store digitali, versione internazionale della stessa canzone già contenuto nel disco d’esordio di Alex.

Per finire, in studio ci sarà anche Rebecca Staffelli, in rappresentanza delle radio Mediaset.

Continua il percorso dei cantanti e dei ballerini di Amici verso la fase Serale. L’obiettivo, di settimana in settimana, è quello di conquistare la maglia d’oro che garantisce l’ingresso alla prossima fase. Sono due al momento i concorrenti già al Serale: Isobel e Ramon.