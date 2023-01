L’elenco è in corso di aggiornamento ma intanto ecco gli ospiti di Sanremo 2023, serata per serata. Cosa succederà nelle 5 serate del Festival 2023 e cosa vedremo sul palco del Teatro Ariston al di là della competizione dei Campioni?

28 artisti sono in gara ma altri saranno ospiti di Amadeus e si alterneranno sul palco nel corso delle 5 serate sanremesi. Oltre agli ospiti musicali, sono attesi ospiti comici, sportivi e co-conduttrici. Ecco gli ospiti di Sanremo 2023, serata per serata.

Martedì 7 febbraio, prima serata

Il passaggio del testimone spetterà ai vincitori della scorsa edizione: saranno Mahmood e Blanco gli ospiti musicali di martedì 7 febbraio 2023 al Festival e si esibiranno nella prima serata sulle note del successo che lo scorso anno convinse tutti al primo ascolto: Brividi.

A Sanremo 2023 è attesa anche la reunion dei Pooh, con Riccardo Fogli ma senza il compianto Stefano D’Orazio.

Spazio anche alla televisione con Elena Sofia Ricci. Ospite comico: Alessandro Siani. La co-conduttrice della prima serata di Sanremo 2023 sarà Chiara Ferragni.

Mercoledì 8 febbraio, seconda serata

Sanremo 2023 prosegue a suon di ospiti internazionali. Nella seconda serata di martedì 8 febbrai vedremo sul palco del Teatro Ariston i Black Eyed Peas. Ma non solo: spazio alla musica italiana con un trio d’eccezione composto da Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri.

La co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2023 è Francesca Fagnani.

Giovedì 9 febbraio, terza serata

Terza serata del Festival con una band che dal palco del Teatro Ariston ha raggiunto le vette del mondo: stiamo parlando dei Maneskin, vincitori dell’edizione 2021 con Zitti e Buoni. Sanremo 2023 sarà l’occasione per ricantare quel successo, e molti altri.

La co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2023 è Paola Egonu.

Venerdì 10 febbraio, quarta serata

La co-conduttrice di Sanremo 2023, venerdì 10 febbraio sarà Chiara Francini, che potrebbe avere anche un suo spazio per un monologo comico. Sul fronte degli ospiti, si attendono aggiornamenti. Potrebbero non essere previsti altri artisti al di là di quelli che duetteranno con i Big in gara. Si tratta infatti della serata delle cover e dei duetti.

Sabato 11 febbraio, quinta serata – finale

La finale di sabato 11 febbraio 2023 prevede l’annuncio del vincitore del Campioni. La co-conduttrice della serata sarà nuovamente Chiara Ferragni e sul fronte degli interventi comici vedremo ancora Alessandro Siani.