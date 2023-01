I Samsung Galaxy S23 continuano ad avere sempre meno segreti. Chi ha seguito l’incredibile pioggia di anticipazioni sulle prossime ammiraglie delle ultime settimane, conosce oramai ogni aspetto della delle future schede tecniche delle ammiraglie. Un informatore noto e riconosciuto del calibro di Ice Universe ora ha condiviso un poster (probabilmente ufficiale) contenente tutti i dettagli dei tre smartphone di punta confrontati tra loro. L’immagine è presente al termine di questo articolo.

Naturalmente la prima differenziazione tra i 3 dispositivi sarà quella legata alle dimensioni di ognuno di essi e soprattutto del display. Il modello standard avrà la diagonale del pannello uguale a 6.1 pollici, l’unità Plus da 6.6 pollici e ancora quella Ultra da 6.8 pollici. Per tutte le componenti viene confermata una luminosità massima di 1750 nits e la frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz.

La selfie camera per ognuna delle 3 ammiraglie resterà praticamente la stessa con risoluzione di 12 MP. La differenza sarà invece notevole per il comparto della fotocamera principale, come visibile nella scheda sottostante. Com’è naturale che sia, solo il modello più accessoriato Ultra avrà il nuovo sensore da 200 MP.

Per finire, qualche riflessione è d’obbligo sulla memoria dei 3 Samsung Galaxy S23. Solo il modello Ultra avrà una RAM da 12 GB oltre quella da 8 GB dei colleghi. Per quanto riguarda invece lo storage interno, l’esemplare meno costoso potrà contare sui tagli da 128, 256 GB e 512 GB, il Galaxy S23 Plus su quelli da 256 e 512 GB e infine il Samsung Galaxy S23 Ultra su quelli da 256, 512 GB e 1 TB. In ultimissima battuta, sempre partendo dall’esemplare di base, gli amperaggi delle batterie saranno rispettivamente di 3900, 4700 e 5000 mAh.

Ogni aspetto hardware fin qui proposto difficilmente non sarà confermato alla presentazione dei Samsung Galaxy S23. L’uscita è programmata per mercoledì 1 febbraio, dalle ore 19 italiane.

