Tra le formazioni dei Black Eyed Peas sono degni di menzione gli anni di Fergie. Nel tempo il gruppo statunitense ha conquistato un posto d’onore nel mondo alternative hip hop, spaziando tra veri e propri tormentoni e funk ad alto potenziale. Ogni loro concerto viene trasformato in una grande discoteca, e non a caso ci capita di sentire la loro musica a tutto volume trasmessa dalle auto che ci passano accanto. Quando ciò accade, l’artista ha vinto.

Le formazioni dei Black Eyed Peas

Nati nel 1992 dall’incontro tra will.i.am e apl.de.ap, i Black Eyed Peas nascono ufficialmente dopo l’incontro con Taboo. Gli anni ’90 si chiudono con il primo album Behind The Front (1998) seguito nel 2000 da Bridging The Gap. In questi due dischi insieme a will.i.am, apl.de.ap e Taboo c’è la corista Kim Hill, che dopo il secondo disco abbandona la formazione.

Arriverà Fergie, punta di diamante dei Black Eyed Peas che insieme a lei pubblicano il disco di successo Elephunk (2003) trainato da successi internazionali come Shut Up, Let’s Get It Started e Where Is The Love? Il successo continua con Monkey Business (2005), il disco di Don’t Phunk With My Heart, e The E.N.D. (2009) trainato dal tormentone I Gotta Feeling e dal successo di Rock That Body.

The Beginning è il disco che precede l’abbandono di Fergie, che lascerà la formazione nel 2017. L’anno successivo esce Masters Of The Sun Vol. 1 e dal 2019 i Black Eyed Peas si esibiscono con la cantante filippina J. Rey Soul alla voce. Nel 2020 esce Translation e l’ultimo disco in studio è Elevation (2022).

I Grammy

I Black Eyed Peas vincono ben 6 Grammy. Nel 2005, 2006 e 2007 rispettivamente i brani Let’s Get It Started, Don’t Phunk With My Heart e My Humps vincono nella categoria Best Rap Performance by a Duo or a Group.

Nel 2010 con Boom Boom Pow vincono il Grammy nella categoria Best Short Form Music Video. Nello stesso anno il singolo I Gotta Feeling vince per la categoria Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals.

Sempre nel 2010, infine, i Black Eyed Peas vincono il Grammy per la categoria Best Pop Vocal Album con il disco The E.N.D..