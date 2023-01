Lo scorso 24 gennaio l’Unione Europea ha dato il via libera alla commercializzazione di prodotti alimentari tra i cui ingredienti viene annoverata anche la farina parzialmente sgrassata di grillo domestico (Acheta domesticus). Da settimane l’argomento è stato al centro di un aspro dibattito, dal momento che gli insetti sono visti da Bruxelles come l’alternativa alle proteine alimentari, che hanno fatto registrare un aumento di prezzo negli ultimi tempi e che hanno un notevole impatto ambientale.

In quali prodotti potremo trovare la farina grillo domestico?

Secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione Ue 23/5 2023 della Commissione europea, gli alimenti che possono essere prodotti con grilli essiccati sono molti di più di quanti possiamo immaginare.



Innanzitutto pane, crackers, grissini, barrette ai cereali, vari prodotti da forno, pizze, focacce e biscotti. La farina di grillo domestico potrà essere inserita tra gli ingredienti di salse varie, prodotti trasformati a base di patate, prodotti a base di pasta, siero di latte in polvere, minestre concentrate in polvere e snack a base di farina di grano duro.



Anche all’interno di alcune bevande potremo trovare grilli essiccati, come birra, bibite a base di frutta con guscio e semi oleosi.



La legge europea, però non ha dato un via libera totale a questa nuova farina, ma ha limitato l’utilizzo a un solo produttore, ovvero l’azienda vietnamita Cricket One Co. Ltd.

Quali sono le proprietà nutritive della farina di grillo?

Gli insetti utilizzati per l’alimentazione dell’uomo notoriamente contengono pochissimi grassi. I grilli non fanno eccezione. Sono inoltre ricchi di proteine, che rappresentano quasi il 70% della massa totale.



I grilli contengono anche alta concentrazione di minerali, come calcio e potassio, e vitamine, in particolare B12 e B2.



La farina di grillo dunque, stando alle sue proprietà, sembra molto utile all’accrescimento delle ossa. Potrebbe essere usata come integratore per le donne in gravidanza, come prevenzione contro l’anemia.