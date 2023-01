Ci siamo, gli Australian Open 2023 hanno raggiunto la fase finale del bellissimo torneo, ovvero il primo dei quattro annuali di tennis del Grande Slam che si tiene ogni anno a Melbourne. Domenica 29 gennaio, alle ore 9.30 (ora italiana), andrà in scena l’attesissima finale di singolare maschile. Si tratta di un incontro da non perdere assolutamente, considerato soprattutto che scenderanno in campo i migliori tennisti. Ricordiamo che appassionati e tifosi vorranno sicuramente sapere dove sarà possibile vedere la diretta TV e streaming della super finale.

La finale del singolare maschile degli Australian Open 2023, che vedrà Novak Djokovic e Stefano Tsitsipas sfidarsi, si giocherà domani 29 gennaio presso la Rod Laver Arena di Melbourne ed in programma in sessione serale, alle 9.30 ora italiana (le 19.30 in Australia). Il super titolato tennista serbo parte sicuramente come favorito del pronostico, ma il campione di Atene, che ha sconfitto al quinto set l’altoatesino Jannik Sinner agli ottavi, sarà sicuramente tosto da battere e darà il massimo. La posta, quindi, risulta molto alta. Inoltre, il vincitore di questo torneo, otre a portarsi a casa un montepremi piuttosto elevato, si giocherà anche il primato della classifica ATP, infatti, chi vince andrà a superare lo spagnolo Carlos Alcaraz attuale numero 1.

La finalissima Djokovic-Tsitsipas degli Australian Open 2023, sarà trasmessa in diretta TV su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e per collegarsi occorrerà essere abbonati alla piattaforma DAZN oppure a Sky (sui numeri 210 e 211 della piattaforma su satellite e fibra). Il super match si potrà vedere anche in diretta streaming su Eurosport Player oppure per gli abbonati Sky in live streaming su Sky Go e ancora per gli abbonati alla piattaforma Discovery+. Inoltre, i canali Eurosport, oltre a rientrare negli abbonamenti a DAZN, sono inclusi anche nella piattaforme NOW e TIMVision. Buona visione e buon divertimento.

Continua a leggere su optimagazine.com