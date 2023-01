Super offerta quest’oggi su Amazon per quanto riguarda l’iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna, un top di gamma ancora piuttosto richiesto sul mercato e che si ritrova ad un prezzo davvero molto conveniente sul famoso sito di e-commerce. Se state quindi pensando di acquistare un iPhone di ultima generazione, ma risparmiando qualche euro, sicuramente ciò che propone quest’oggi Amazon può fare al caso vostro, visto lo sconto alquanto interessante per l’iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna.

Cosa dobbiamo sapere sul prezzo dell’iPhone 13 fissato da Amazon oggi: l’ultimo aggiornamento per l’offerta

Siamo nuovamente su livelli simili a quelli trattati una settimana fa, dunque. Questo dispositivo partiva inizialmente da un prezzo di 939 euro, ma grazie allo sconto del 17% si è arrivati a 777 euro, cifra decisamente più conveniente. Non trattandosi di un prodotto soggetto a grande svalutazione, bisogna dire come il costo finale possa considerarsi un vero affare da portare a casa. Chiaramente la scelta finale tocca a voi, ma uno sconto di questo genere per l’iPhone 13 non era ancora stato proposto da Amazon.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Occasione imperdibile che bisogna sfruttare al momento, anche perché sappiamo come ci possa essere un repentino cambio di prezzo in poco tempo. Attualmente la disponibilità è immediata sul famoso sito di e-commerce e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, nel giro di pochi giorni questo iPhone 13 Mezzanotte da 128GB arriverà nelle vostre case. C’è infine la possibilità di acquistarlo a rate grazie a Cofidis, il che vi permetterà di dilazionare la spesa nel tempo.

A questo punto rinfreschiamovi la memoria sulle specifiche tecniche di questo top di gamma targato Apple. Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici, senza trascurare l’ottimo comportato fotografico vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.Si può contare anche sulla modalità cinema, mentre il processore è l’A15 Bionic per prestazioni fulminee.

Continua a leggere su optimagazine.com