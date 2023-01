C’è una nuova guerra in seno ai Roy nel teaser trailer di Succession 4. Sky svela un’anticipazioni della quarta stagione dell’acclamata serie HBO, che vedremo in Italia dal 3 aprile, una settimana dopo la messa in onda negli Stati Uniti.

Nella quarta stagione, la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) si avvicina sempre di più. La prospettiva di questa vendita epocale provoca angoscia e contrasti familiari tra i Roy, che prefigurano come saranno le loro vite una volta completato l’affare. La famiglia intravede un futuro in cui il proprio peso culturale e politico sarà fortemente ridimensionato, ne scaturirà quindi una lotta per il potere ancora più accesa.

Nel teaser trailer di Succession 4, visibile alla fine dell’articolo, i fratelli Roy (Roman, Shiv e Kendall) complottano contro il padre Logan mentre la vendita della Waystar Royco all’imprenditore Lukas Matsson si avvicina, provocando la divisione della famiglia e una lotta per il potere. “È una passeggiata sul filo del rasoio”, dice Kendall a Roman nel trailer. Nel teaser, inoltre, si intuisce che Connor e Willa si sposano, mentre Tom è ormai nella cerchia ristretta di Logan e si preoccupa per le sorti del suo matrimonio con Shiv.

Nel finale della terza stagione, il patriarca Logan Roy aveva tradito i suoi figli vendendo segretamente la Waystar Royco, l’azienda di famiglia al centro del dramma della HBO. Sebbene ci siano stati dissapori tra i fratelli, dato che ognuno di loro tramava contro l’altro per diventare il degno erede di Logan, quest’ultimo si è accordato di nascosto con Lukas. Quel che è peggio è che Tom, marito di Shiv, ha fatto il doppio gioco, assicurandosi il rispetto del patriarca dei Roy.

Di seguito il teaser trailer di Succession 4 in italiano:

