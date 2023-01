Ci sono nuove indicazioni da prendere in esame per quanto riguarda il prezzo dei tre Samsung Galaxy S22 lanciati sul mercato italiano nel corso dell’ultimo anno. Già, perché dopo diverse promozioni che abbiamo osservato in shop come Amazon, oggi abbiamo un’opportunità che arriva direttamente dallo store ufficiale online della divisione italiana. Vediamo come stanno le cose e quale modello sia a conti fatti il più conviente, in base ai rispettivi costi e schede tecniche. Se non altro perché a breve potrete individuare anche voi una sorta di anomalia.

I prezzi aggiornati oggi 27 gennaio dei tre Samsung Galaxy S22 che sono in commercio qui in Italia

La promozione odierna per i vari Samsung Galaxy S22 va tenuta d’occhio soprattutto per un device specifico. Se da un lato il prezzo fissato per il Samsung Galaxy S22 standard non risulti particolarmente aggressivo (siamo passati, per quanto riguarda la variante con taglio 8+128 GB, al prezzo di invece di 835,05 rispetto agli 879 euro precedenti), lo stesso non si può dire per il Samsung Galaxy S22 Plus, proposto dal negozio ufficiale di Samsung Italia con una sorta di extra sconto che potrebbe fare la differenza.

In questo caso, infatti, gli utenti interessati possono assicurarsi il modello da 8+128 GB al prezzo di 721,65 euro. Siamo scesi notevolmente dal costo di listino pari a 1079 euro, in quanto il prodotto era già in offerta a 849 con 230 euro di sconto. Apprezzabile anche l’offerta per il Samsung Galaxy S22 Ultra da 12+256 GB, essendo disponibile in queste ore al prezzo di 891,65 euro invece di 1379,00 euro.

Occhi aperti dunque, perché se da un lato continuiamo a parlarvi di aggiornamenti software, come avvenuto nella giornata di ieri con un altro articolo, allo stesso tempo le promozioni per i diversi Samsung Galaxy S22 in commercio qui in Italia sono spesso e volentieri apprezzabili. Che ve ne pare di quella presentata oggi?

Continua a leggere su optimagazine.com