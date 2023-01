In fin dei conti non sono poi tanti i veri amici che uno ha, soprattutto nel mondo della musica. RICKY PORTERA è un vero amico. Perché lo ammiro artisticamente, perché è un chitarrista che ha un suono unico, ma soprattutto perché tra di noi la parola “no” non esiste.

Gli Artisti nel panorama musicale non sono poi tanti. Molti sono solo mestieranti. Ricky è un Artista. Scombinato, fuori dalle regole, dolce, riflessivo, divertente.

La sua chitarra ha suonato negli Stadio, per tanti anni con Lucio Dalla e poi in tanti concerti da solista. Ha scritto anche un libro, “Ci sono cose che non posso dire”, dove racconta la sua storia di passione per la musica e sempre on the road.

Non gli interessano fama o soldi, ma solo suonare, come si addice ai veri chitarristi.

Ho saputo che aveva pubblicato un nuovo album dal titolo emblematico: “Perché io so’ io e voi non siete un cazzo” (frase famosa pronunciata da Alberto Sordi ne “Il Marchese del Grillo”). Così mi sono collegato con lui durante la diretta We Have a Dream del martedì sera. Mi ha mandato solo un video dal precedente album e una clip della registrazione live che ha fatto a casa di Lucio Dalla. Non ha fatto nessun video dal nuovo album (“i video costano”). Così abbiamo ascoltato insieme il bellissimo brano “Giorno normale”.

Trovo nel video di questa conversazione una verità preziosa oggi, dove tanti preferiscono circondarsi di falsità.

Alla fine, la coincidenza ha voluto che dopo di lui nel programma ci fosse Bracco Di Graci, altra anima che ha fatto parte del mondo di Lucio Dalla. Così li ho fatto incontrare.

Ecco la “lunghissima” presentazione che Ricky ha fatto del suo nuovo album:

È uscito “Perché io so’ io…e voi non siete un cazzo” (Marchese del Grillo), che non vuole essere una PRESUNZIONE ARTISTICA, ma di VALORI UMANI, rivolto a tutti coloro che con il loro “potere”, decidono della nostra vita.

Durante il lockdown, sono nate otto canzoni che volevano essere lo sfogo di chi non poteva urlare le emozioni, l’amara impotenza in cui ci costringeva la situazione .

Prese di coscienza su chi siamo, piccole preziose entità in un immenso universo.

Non era mia intenzione metterlo in circolazione poi, persone intorno a me, mi hanno convinto a farlo …a loro dico GRAZIE …🤟

www.redronnie.tv

Continua a leggere su optimagazine.com