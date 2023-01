La domanda ricorrente in queste ore è “quando ripristinano Libero Mail“. Già, perché dopo il messaggio ufficiale inviato a tutti dallo staff nel pomeriggio di giovedì, annunciando il riavvio del sistema e la graduale propagazione del segnale tramite il quale tutti avrebbero avuto modo di accedere alla propria casella di posta elettronica, c’è un aggiornamento meno positivo di quanto ci si potesse aspettare. Allo scoccare della mezzanotte, come posso testimoniare in prima persona, la stragrande maggioranza degli utenti non ha modo di portare a termine il login con successo.

Riscontri su quando ripristinano Libero Mail che non funziona e nota sui messaggi email ricevuti nel frattempo

Un altro tassello da aggiungere rispetto a quanto riportato giovedì mattina con un altro articolo. Già, perché la situazione appare ancora indecifrabile. Quando ripristinano Libero Mail? Un orario preciso per tutti non c’è, anche se alcuni utenti effettivamente affermano di entrare da qualche ora. Nel primo pomeriggio di venerdì andranno in scadenza le 48 ore annunciate dallo staff come tempistica massima per rendere nuovamente funzionante il login. Insomma, al momento tutto lascia pensare che nelle prossime 24 ore tutti avranno modo di utilizzare regolarmente il servizio.

Gli imprevisti, però, sono dietro l’angolo ed è giusto evitare sentenze in un contesto del genere. Altro chiarimento importante, poi, riguarda i messaggi ricevuti. Se quelli pervenuti nella vostra casella di posta elettronica nel corso della settimana verranno gradualmente scaricati e visualizzati a stretto giro, da circa due giorni chi prova ad inviare un’email al vostro indirizzo Libero ottiene un messaggio di errore. Questo vuol dire che il suddetto messaggio non è stato registrato nei server e che non lo riceverete una volta ritornata su la piattaforma

Insomma, le email degli ultimi giorni sono perse, ma quantomeno ora sappiamo quando ripristiano Libero Mail che non funziona. Imprevisti permettendo per forza di cose.