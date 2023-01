Se qualche giorno fa si trattavano solo di indiscrezioni, adesso le informazioni sono ufficiali: al prossimo evento Cloud 11, che si terrà il 7 febbraio 2023, OnePlus presenterà l’attesissimo OnePlus Pad, ovvero il suo primo tablet Android, che lancerà a breve in India. In merito all’ultimo teaser, è più che sicuro che i rendering trapelati del design e delle specifiche siano piuttosto accurati. Il nuovo tablet del produttore cinese farà il suo esordio sul mercato presentando sul retro un singolo sensore della fotocamera e un flash LED; inoltre, è stata confermata anche l’opzione di colore verde. Non ci resta che andare a vedere insieme quali sono i rendering condivisi in anticipo prima del lancio ufficiale.

Il nuovo OnePlus Pad sarà presentato insieme all’ammiraglia OnePlus 11, OnePlus Buds Pro 2 e ad altri prodotti top di gamma prossimi al debutto. L’affidabile tipset OnLeaks ha condiviso i rendering del design e delle specifiche prima del lancio ufficiale. Il tablet Android sfoggerà un display abbastanza grande con una diagonale da 11,6 pollici, dotato di cornici piuttosto sottili. Sul lato destro troviamo i tasti del volume e uno slot SIM, mentre su quello sinistro vi è un taglio, che molto probabilmente ospiterà un pennino.

Posteriormente il tablet presenta in alto e al centro, della scocca in metallo, un ritaglio di forma circolare per la configurazione della fotocamera, di cui però non si sa ancora se ospiterà un singolo o un doppio sensore. Mentre la fotocamera frontale sarà posizionata sul bordo destro, utile per le videochiamate quando si mantiene il device orizzontalmente. Ad ogni modo, occorre ancora scoprire quale sarà il processore che la società utilizzerà sul nuovo OnePlus Pad, quindi non ci resta che attendere il prossimo evento Cloud 11 in programma martedì 7 febbraio per ulteriori dettagli e specifiche ufficiali.

