Per coloro che ancora non ne sono a conoscenza, Nothing è un produttore di elettronica di consumo con sede a Londra; l’azienda è stata fondata dal CEO Carl Pei, nonché co-fondatore del noto produttore cinese di smartphone OnePlus. Fino ad oggi la società ha presentato tre prodotti con il suo marchio, tra cui gli auricolari true wireless Nothing Ear (1), il Nothing Phone (1) e il Nothing Ear (stick), ovvero un paio di cuffie true-wireless posizionati in una custodia a forma di cilindro.

Nothing ha poi pubblicato un video per mostrare alcuni prodotti concettuali che la comunità del marchio ha inviato all’azienda e pubblicato sui social media. Due membri del team di progettazione di Nothing hanno commentato tali proposte. Una caratteristica inclusa in molti dei concetti proposti riguarda l’interfaccia Glifo utilizzata già su Nothing Phone (1). Le spie sul retro lampeggiano per informare l’utente di una notifica e dello stato di ricarica ed è possibile anche impostarle per mostrare chi sta chiamando. Il primo concept è una cuffia over-ear con una spia di LED che avvisa se le persone intorno all’utente possono parlare con la persona che indossa le cuffie oppure se quella persona sta ascoltando musica.

Un ulteriore concetto inviato a Nothing riguarda un Nothing Watch (1), che mostra una cassa in ceramica da 45mm, una funzione GPS ed una custodia in ceramica. Proprio come il Nothing Phone (1), anche lo smartwatch presenterà un retro ed una cassa trasparenti. Inoltre, coloro che lavorano nel team di progettazione sono rimasti incuriositi dai due pulsanti posizionati sul lato destro dell’orologio. Si tratta di un dispositivo che somiglia al design degli Apple Watch, ma la differenza con il prodotto di Cupertino risiede nel fatto che gli utenti avranno la possibilità di osservare le componenti all’interno del wearable, senza quindi doverlo smontare. Detto ciò, occorrerà capire solamente quando sarà lanciato sul mercato. Staremo a vedere.

