“Lady Gaga e Britney Spears non ci saranno. Non ci sarà neanche nessuna co-conduttrice internazionale”, aveva dichiarato Amadeus nel corso della conferenza stampa di Sanremo Giovani, a dicembre. Le idee chiare le aveva già in quel momento, sulla direzione che avrebbe preso il suo Festival.

Un mese dopo, è confermato che non ci saranno le due artiste citate in Riviera, nonostante le recenti voci emerse in rete a proposito della possibile presenza di Lady Gaga, smentita.

Non ci sarà Miss Germanotta all’Ariston. Il suo nome aveva fatto capolino in seguito agli indizi che porteranno all’annuncio di una grande ospite donna internazionale al Festival, di origini italiane. Pensando alle origini legate al nostro Paese, il nome di Lady Gaga è stato il primo a tenere banco in rete e sui social ma non sarà lei la cantante che calcherà il palco del Teatro Ariston.

Archiviato quello che risulta essere più un sogno nel cassetto che un’indiscrezione, ci si chiede quale possa essere il nome della cantante donna internazionale di origini italiane ospite del Festival di Sanremo 73. Tante le ipotesi in rete, a partire da Carla Bruni che sarà all’Ariston già come ospite di Colapesce e Dimartino: si unirà a loro nella serata delle cover e dei duetti.

Vista la sua presenza già nella quarta serata di venerdì 10 febbraio, il suo è stato tra i primi nomi a circolare ma mancano conferme. Ma attenzione, potrebbe trattarsi di un personaggio non per forza legato al mondo della musica. Magari una sportiva? Un’attrice?

Per l’annuncio ufficiale non bisognerà attendere molto, del resto. Domenica 29 gennaio, l’ospite verrà comunicato nel corso della puntata di Domenica in, lo show pomeridiano di Mara Venier su Rai1.