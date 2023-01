Nuovo risveglio anche oggi 27 gennaio con la mail Libero bloccata per tanti clienti del servizio di posta elettronica (in realtà anche per gli utenti che beneficiano di Virgilio Mail). L’account risulta ancora non disponibile per una buona fetta di utenti che cercano, speranzosi, di accedere al loro profilo personale. Per questo motivo, è il caso di approfondire di nuovo quali dovrebbero essere i tempi finali di ripristino di tutte le funzioni, così come comunicati.

La situazione relativa al disservizio di scena dalla mezzanotte di domenica scorsa è molto variegata. Una piccola parte di clienti ha cominciato a riaccedere alla propria casella di posta elettronica, a partire dal pomeriggio di ieri 26 gennaio. La stessa ItaliaOnline, provider di Libero Mail e Virgilio Mail, ha chiarito che il ripristino (almeno parziale) delle funzioni era in corso: tuttavia ha anchespecificato che un pieno ritorno alla normalità sarebbe stato davvero graduale. Di fatto, giunti alla mattinata di questo venerdì di fine mese, un gran numero di utenti ancora non visualizza la propria casella. Al tentativo di accesso all’area personale, anche solo inserendo la propria username, compare la schermata riportata ad inizio articolo. Questa riporta la dicitura di account non ancora disponibile per la sua consultazione.

Per quanto ancora bisognerà fare i conti con la mail Libero bloccata? L’alertt di account non disponibile dovrebbe scomparire davvero per tutti nelle prossime ore. D’altronde già mercoledì scorso ItaliaOnLina aveva fornito una tempistica di ripristino massima del suo servizio di posta elettronica di 48 ore. Il countdown specifico terminerà nel pomeriggio odierno ed è dunque a breve che ogni anomalia dovrebbe del tutto rientrare. Insomma, bisognerà ancora portare pazienza per poco. La buona notizia è senz’altro quella per la quale tutti i messaggi delle caselle dovrebbero essere recuperati, senza alcuna perdita di dati da parte degli utenti.

Continua a leggere su optimagazine.com