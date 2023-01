Il rendimento del Napoli di Aurelio De Laurentiis è magnifico. In Italia, il club del presidente De Laurentiis domina la corsa Scudetto con ben dodici punti di vantaggio sulle, si fa per dire, inseguitrici. De Laurentiis può esser ben orgoglioso del lavoro fatto fino ad oggi da mister Luciano Spalletti e da una squadra che ha praticamente già in tasca il tricolore.

Nello sport così come nella vita tutto può succedere. Ma è estremamente improbabile che Milan, Inter, Roma e Lazio – non parliamo della Juventus – possano rovinare la festa Scudetto di De Laurentiis che già consulta il calendario per organizzare i festeggiamenti tra la fine di Aprile e l’inizio del mese di Maggio. De Laurentiis è la sua truppa hanno creato una situazione inedita: il girone di ritorno sarà una magnifica marcia trionfale in Italia.

In attesa che anche la matematica sancisca lo strameritato trionfo di De Laurentiis , il Napoli ritorna in Europa dove – nella fase a girone – ha fatto davvero faville anche al cospetto di club pluri blasonati come Ajax e Liverpool. La sorte ha riservato un sorteggio agevole agli azzurri. Gli uomini di De Laurentiis affronteranno l’Eintracht di Francoforte (leggi il calendario completo degli Ottavi di finale della Champions League 2022-2023)

La formazione tedesca è avversario di tutto rispetto, altrimenti non sarebbe giunta fino a questo punto della competizione. Ma il Napoli di De Laurentiis è più che favorito per il passaggio del turno tanto per la qualità individuale dei calciatori quanto per il gioco espresso dagli azzurri. Il Napoli , con già in tasca lo scudetto, può legittimamente aspirare anche alla vittoria della Champions League facendo un oculato turnover in campionato per impiegare le forze migliori sulla scena europea.

Chissà che Eupalla, la divinità che sovrintende al calcio nell’Olimpo del giornalista e scrittore Gianni Brera, non risarcisca il Napoli delle amarezze patite durante questa competizione: la beffarda eliminazione del Napoli di Mazzarri contro il Chelsea, il mancato passaggio del turno dalla fase a gironi con ben 12 punti conquistati dagli uomini di Benitez.

Potrebbe proprio esser l’anno buono anche in Europa ed in tal senso il sorteggio ha dato una mano a Napoli. Le quattro maggiori candidate alla vittoria finale si scontano tra di loro; solo due squadre proseguiranno il cammino al termine della doppia sfida Liverpool- Real Madrid (rivincita della finale della passata stagione) e PSG-Bayern. L’altra superpotenza il Manchester City se la vedrà con il Lipsia, le due italiane Milan ed Inter rispettivamente contro Tottenham e Porto. Chelsea, Benfica completano la nobiltà delle contendenti. Non c’è una sfida nella quale il Napoli parta battuto. Ed al momento non c’è in Europa una squadra migliore di quella di De Laurentiis.

Certo la vittoria della Champions è frutto di un’alchimia complesso. Nelle sfide ad eliminazione diretta la condizione fisica corrente, l’episodio sul terreno di gioco, le decisioni arbitrali hanno un peso specifico determinante. Ma il Napoli ha ottime possibile di arrivare fino in fondo potendo anche, a differenza di tutte le altre, amministrare un enorme vantaggio nel proprio campionato nazionale.

