Senza la musica degli Articolo 31 probabilmente non ameremmo così tanto il rap italiano. La missione di ogni artista che si rispetti, infatti, non è soltanto quella di far conoscere a tutti la propria arte: l’artista è anche un divulgatore, e gli Articolo 31 sono stati i divulgatori dell’hip hop soprattutto da quando sono approdati nel mondo mainstream. Negli anni hanno cambiato spesso abito, ma ancora oggi sono una lezione di rap per tutte le generazioni future.

Chi sono gli Articolo 31

Gli Articolo 31 nascono a Milano nel 1990 dall’incontro tra Alessandro Aleotti (J-Ax) e Vito Luca Perrini (DJ Jad). La loro ascesa arriva da quasi subito: dopo aver registrato il jingle per lo spot della Fiat Uno Rap, registrano il primo singolo Nato Per Rappare/6 Quello Che Sei fino al primo album Strade Di Città (1993).

Il successo arriva con Messa Di Vespiri (1994), l’album di Maria Maria – Ohi Maria che lancia gli Articolo 31 nel mondo del mainstream. Nello stesso anno gli Articolo 31 insieme a Raptuz TDK e il rapper Space One fondano la Spaghetti Funk, una crew in cui vengono confluite tutte le nuove realtà del rap italiano.

Il successo continua con Così Com’è (1996), l’album definitivo con Tranqi Funky, Domani, 2030 e Il Funkytarro, seguito da Nessuno (1998) e Xché Sì! (1999). Gli anni 2000, poi, sono quelli della svolta.

La svolta dei 2000, lo scioglimento e il ritorno

Nel 2002 gli Articolo 31 pubblicano Domani Smetto e nel 2004 Italiano Medio. Questi due album sono più vicini al pop punk e più lontani dall’hip hop, frutto dell’esigenza di J-Ax di sperimentare nuove sonorità ed esplorare nuovi stili.

Nel 2006 gli Articolo 31 si sciolgono per dedicarsi alle rispettive carriere soliste, fino al 2023, quando J-Ax e DJ-Jad si riuniscono per partecipare al Festival di Sanremo con il brano Un Bel Viaggio.

La musica degli Articolo 31 è presente anche nel cinema: nel 2001 è uscito Senza Filtro, il film di Mimmo Raimondi che racconta la storia del duo. Nel 2004 J-Ax e DJ Jad hanno partecipato a Natale A Casa Deejay come guest star, un film di Lorenzo Bassano ispirato al Canto Di Natale di Charles Dickens.

