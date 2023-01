Antonella Clerici e The Voice Senior lasciano il posto a Fabio Fazio stasera, venerdì 27 gennaio. In occasione della Giornata della Memoria, su Rai1 va in onda Binario 21, lo speciale condotto da Fabio Fazio.

Tanti gli ospiti che si uniranno a lui in studio per ricordare una importante pagina della nostra storia, a partire da Liliana Segre. Tra gli ospiti di Binario 21 Paola Cortellesi, Pierfrancesco Favino e il Coro della Scala mentre la Senatrice a vita Liliana Segre, accompagnata da Fabio Fazio, conduce gli spettatori in un viaggio al Memoriale della Shoah della Stazione Centrale di Milano.

Un evento televisivo esclusivo, Binario 21 sarà in diretta venerdì 27 gennaio alle 20.35 su Rai 1 al posto della tradizionale programmazione che prevedeva un nuovo appuntamento con Antonella Clerici e The Voice Senior.

Un viaggio indietro nel tempo fino a quel 30 gennaio del 1944, data in cui partì il treno che condusse la tredicenne Liliana Segre al campo di sterminino di Auschwitz. Insieme a lei altre 604 persone, fra cui suo padre Alberto, da dove fecero ritorno in 22.

Da quel binario, la senatrice, accompagnata da Fabio Fazio, apre il suo diario e ripercorre quella terribile giornata fornendo la sua testimonianza diretta su una delle pagine più dolorose della nostra storia. In diretta su Rai1 verranno mostrati anche materiali fotografici, stampa e video dell’epoca.



“Binario 21” è realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l’OFFicina. “Binario 21” è scritto da: Fabio Fazio, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva e Francesco Piccolo, con la collaborazione di Stefano Faure, Giacomo Freri e Antonietta Zaccaro.