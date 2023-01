Una guida alle migliori borse porta PC potrebbe davvero essere utile in questi giorni che precedono la festività di San Valentino 2023. Chi è punta a questa soluzione per il suo partner sempre in movimento per studio o lavoro deve sapere che potrà cavarsela anche con una spesa davvero minima, ma facendo sempre una gran bella figura. La vetrina dedicata alla ricorrenza degli innamorati è stata appena inaugurata su Amazon e le occasioni di risparmio non mancano nell’immediato. Le soluzioni proposte si adatteranno a diverse esigenze di spazio, design e grandezza.

Borsa porta PC HP Essential

La più economica delle borse porta PC di questa guida è quella a brand HP. SI tratta di un modello basic ma davvero funzionale, al costo di soli 10 euro. Il design del prodotto è davvero elegante e anche il solo colore proposto in grigio è adattabile a molti gusti. L’apertura con cerniera è posta in alto e le dimensioni esatte della soluzione sono 40 x 28 x 6.5 cm, per questo motivo i notebook supportati sono quelli con schermo fino a 15.6 pollici. La tracolla è rimovibile e sono presenti delle maniglie davvero robuste. L’imbottitura fornisce la giusta protezione da urti imprevisti.

Borsa porta PC Amazon

Decisamente economica è anche la soluzione Amazon Basic della presente guida alle migliori borse porta PC da acquistare in vista del prossimo San Valentino. La spesa da affrontare in questo caso sarà di circa 14 euro. Occhio solo al supporto garantito ai soli notebook fino ai 15 pollici. Le dimensioni esatte interne sono di 41,3 x 29,2 x 1,9 cm quelle esterne di 42 x 30 x 2,4 cm. La soluzione prevede una tracolla e una tasca esterna. Le colorazioni disponibili sono due, quella grigia e rosso bordeaux.

Borsa porta PC Trust

Tra le migliori borse porta PC di queste guida c’è anche quella Trust dal design estremamente classico. Il suo prezzo attuale si aggira intorno ai 17 euro. L’ampio scomparto principale (da 38,5 x 31,5 cm) si adatta a contenere notebook di una dimensione massima di 16 pollici. L’interno è naturalmente imbottito per garantire la massima protezione del dispositivo e le chiusure avvengono con doppia cerniera e velcro. La tracolla è regolabile sulla base delle esigenze singole. Questa soluzione include anche una tasca anteriore molto comoda e utile per riporre il caricabatteria, il mouse o qualsiasi altro accessorio necessario.

Borsa porta PC Obastyle

Una custodia dal bel design e proposta in tre colorazioni diverse (grigia, nera e rosa) è quella di Obastyle. Anche questa soluzione supporta notebook dal display non superiore ai 15.6 pollici. La borsa presenza una doppia zip e apertura verso l’alto. L’imbottitura è notevole e consente la giusta protezione dei dispositivi dagli urti. Si può fare affidamento anche su una tasca laterale abbastanza ampia per riporre quanto necessario per lo studio o per il lavoto. La tracolla (sempre in colorazione nera) è removibile o adattabile in lunghezza.

Borsa Porta PC HSEOK

L’ultima delle proposte di questa guida alle migliori borse porta PC fa riferimento all’alternativa HSEOK. Le dimensioni interne della custodia sono esattamente Ampia 35 x 25,5 x 2 cm. Il rivestimento esterno in poliestere e la buona imbottitura proteggono i dispositivi a dovere da urti e acqua. L’aspetto più interessante di questa soluzione è rappresentato dalle varietà di colori e stampe della borsa (tinte unite, forme di diverso tipo, fiori). Al contrario, l’aspetto negativo è che questa opzione non prevede una tracolla. La spesa finale rientra nella soglia dei 20 euro, con un esborso massimo di 19,90 euro.

