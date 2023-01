Simone Montedoro tornerà prima o poi in Don Matteo? Sebbene il capitolo del Capitano Tommasi appare chiuso, l’attore non ha escluso la possibilità di tornare a vestire i panni del suo amatissimo personaggio.

Ospite del programma Oggi è un altro giorno, Simone Montedoro ha parlato della celebre fiction Rai, a cui lui si sente molto legato. Tommasi è apparso dalla sesta alla decima stagione; è poi tornato in una puntata della dodicesima stagione come guest star.

“Ho iniziato a girarla che avevo 32, 33 anni”, ricorda nel corso del programma di Serena Bortone. “Una bellissima esperienza, rimarrà sempre nel mio cuore. Ci tornerei volentieri”.

Insomma la voglia di tornare in Don Matteo c’è, e Montedoro si è detto aperto a riprendere i panni dell’amato Capitano. Tuttavia, l’ultima parola spetta sempre agli sceneggiatori: se sapranno trovare il modo per inserire una storia per lui, non proprio nella prossima stagione, ma quantomeno in futuro.

Ma perché Simone Montedoro ha lasciato Don Matteo? In via ufficiosa, l’attore annunciò il suo addio, spiegando: “Non rifarò Don Matteo. Non si tratta di una decisione che ho preso io. Non è colpa mia. I lavoro finiscono, ne iniziano altri”. Infatti, gli sceneggiatori all’epoca ritennero che la storia del Capitano Tommasi si era esaurita, perciò non c’era spazio per dar vita ad altre trame che non sarebbero state adeguate al suo personaggio. In cinque stagioni, Giulio ha avuto un’intensa storia con la figlia del Maresciallo Cecchini, poi era diventato padre; rimasto vedovo, aveva ritrovato l’amore con Lia.

Le riprese di Don Matteo 14 inizieranno a marzo 2023. Raoul Bova, dopo essere subentrato a Terence Hill, reciterà stavolta da protagonista assoluto. In forse la presenza di Anna e Marco, interpretati rispettivamente da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. La storia d’amore tra i due si è infatti conclusa.

C’è però una novità. Stando a indiscrezioni, Gianmarco Saurino (Che Dio ci Aiuti, Doc – Nelle tue mani) sarebbe la new entry del cast della quattordicesima stagione.

