Il colosso di Seul offre la possibilità di controllare la fotocamera sui suoi smartphone tramite un Galaxy Watch associato. Qualche giorno fa, questa capacità è stata migliorata con l’aggiunta dei controlli dello zoom e la nuova opzione è stata fornita per la prima volta alla serie Galaxy Watch 5. La novità è adesso disponibile anche per la serie Samsung Galaxy Watch 4.

Come riportato da ‘SamMobile‘, questi smartwatch hanno iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software che aggiunge la possibilità di regolare i controlli dello zoom della fotocamera tramite l’app Camera Controller. Tuttavia, per utilizzare questa funzione, lo smartwatch connesso deve eseguire l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria One UI 5.1, che non è stata ancora rilasciata per nessuno smartphone Galaxy. L’aggiornamento One UI 5.1 verrà rilasciato pochi giorni dopo il lancio della serie Galaxy S23 il 1 febbraio 2023.

L’upgrade porta anche un nuovo strumento diagnostico del dispositivo e alcune correzioni di stabilità. Lo strumento diagnostico vi consente di verificare se i componenti del vostro smartwatch, come le condizioni della batteria, il display, il microfono, l’altoparlante e la ricarica, funzionano come previsto. Per utilizzare la nuova funzionalità, è necessario utilizzare l’app Samsung Members sullo smartphone connesso. Il nuovo aggiornamento software per la serie Samsung Galaxy Watch 4 porta la versione del firmware R8x0XXU1GWA3 e ha una dimensione di download di 329MB (non troppo generosa, ma nemmeno tanto piccola). Questo aggiornamento porta anche la patch di sicurezza di gennaio 2023, l’ultima disponibile anche per quanto riguarda il colosso di Mountain View. Il nuovo aggiornamento software arriva in tandem con un aggiornamento dell’app Galaxy Wearable. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com