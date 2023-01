Quando va in onda Buongiorno Mamma 2? I fan sono in trepidante attesa e dopo una serie di possibili date, ecco finalmente quella ufficiale: il 15 febbraio Raoul Bova tornerà in onda con i nuovi episodi della fiction di Canale5. Il primo promo ufficiale di Buongiorno Mamma 2 spazza via ogni dubbio sulla messa in onda spingendo i fan a non prendere impegni al mercoledì sera a cominciare proprio dal 15 febbraio lasciandosi così alle spalle il tumulto che Sanremo 2023 porterà in tv, ma cosa vedremo e cosa ne sarà dei protagonisti?

Ecco il promo di Buongiorno Mamma 2:

I più attenti avranno notato il sussulto di Anna nel finale mentre le sue parole ribadiscono il concetto che adesso è arrivato il momento di difendere la sua famiglia, ma cosa vuol dire tutto questo? Davvero è arrivato il momento per lei di risvegliarsi e aiutarci a scoprire la verità su quanto le è accaduto?

La prima stagione era terminata proprio con l’arrivo di Maurizia alla porta di Anna, proprio come mostra il promo della seconda stagione, e a quel punto le cose per lei sono precipitate, ma come sono legate e perché? Buongiorno Mamma 2 ripartirà proprio da qui dipanando tutti gli eventi che riguardano i componenti della famiglia.

Non mancheranno nuovi personaggi che allargheranno la storia della famiglia di Guido e Anna e regaleranno al pubblico un altro pezzo di verità. L’unico vero colpo di scena sarà però il risveglio di Anna e il suo possibile comportamento una volta tornata in vita al fianco dei suoi figli e di suo marito. Proprio Guido potrebbe finire spalle al muro con nuove rivelazioni sul suo passato, cosa è successo con Maurizia e come si lega tutto questo ad Anna? Qualche particolare in più lo scopriremo nei prossimi giorni con nuovi promo e rivelazioni sulla seconda stagione.

Ricordate: Buongiorno Mamma 2 andrà in onda dal 15 febbraio su Canale5.