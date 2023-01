La domanda che si pongono in molti è quando funzionerà Libero Mail di nuovo: giunti al quarto giorno consecutivo del down del servizio si hanno notizie su precise su quanto accaduto alla piattaforma di posta elettronica di ItaliaOnLine (insieme pure a Virgilio Mail). In un nuovo comunicato delle scorse ore, in effetti, si è parlato di un grave bug tecnico in via di risoluzione ed è giusto dunque approfondire il vero significato delle anomalie di scena dalla mezzanotte di domenica scorsa.

Sempre ItaliaOnLine ha chiarito la causa certa del disservizio clamoroso. All’origine dei problemi di accesso alla casella di posta elettronica c’è stata l’introduzione di una nuova tecnologia di storage abbinata alle caselle mail. Quest’ultima è stata garantita da un vendor esterno, non meglio precisato ma che viene definito come un partner di assoluta eccellenza nel settore, utilizzato da molte grandi società del mondo. Nonostante la buona presentazione, tuttavia, ecco che un bug del sistema operativo ha compromesso il corretto funzionamento dei profili degli utenti. Ciò significa, in pratica, che un errore di carattere software causa da giorni il blocco totale del servizio ma il nuovo fornitore anonimo è impegnato incessantemente nella risoluzione definitiva di tutti i problemi.

Dopo aver specificato la reale motivazione del down, è il caso di concentrarsi su quando funzionerà Libero Mail nuovamente, senza ulteriori errori o arresti anomali. ItaliaOnline, nella serata di ieri, ha parlato di ripristino entro 24/48 ore. Ciò potrebbe voler dire che, almeno fino al tardo pomeriggio di domani 28 gennaio il mancato accesso alla propria casella di posta elettronica potrebbe ancora palesarsi per milioni di clienti italiani. Tutto quanto fin qui detto, in effetti, vale per gli utenti di Libero Mail ma anche di Virgilio Mail.

In ultima battuta, dopo aver specificato quando funzionerà Libero Mail dopo questo lungo down, ItaliaOnLine è tornata a scusarsi con la sua clientela. Si è del tutto consapevoli del disagio arrecato agli italiani ma, almeno finora, non si è fatto alcun riferimento alla possibilità di un indennizzo o risarcimento per il servizio non reso. Quest’ultima richiesta di ristoro invece si fa strada tra gli utenti finali e pure tra le associazioni di consumatori come Altroconsumo.

