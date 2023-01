Continua l’impegno di Matilde Gioli davanti alla macchina da presa in attesa di rivederla sul set di Doc Nelle tue Mani. La fiction le ha regalato un enorme successo e l’attrice ha saputo cogliere l’attimo regalandosi nuovi traguardi. Uno di questi la riporterà su Rai1 ma questa volta per un film tv che racconterà la storia straordinaria della prima italiana direttrice di un museo, Fernanda Wittgens.

Il film è tratto dalla storia di Fernanda Wittgens, la donna che il 16 agosto del 1940 riuscì a vincere il concorso statale ottenendo il posto di direttrice della Pinacoteca di Brera, la prima donna in Italia a essere assunta per questo tipo di ruolo. Il film andrà in onda in prima visione assoluta su Rai1 martedì 31 gennaio alle ore 21:25 e nel cast, accanto all’amata Matilde Gioli, ci sarà un volto noto di Suburra, l’attore Eduardo Valdarnini. Toccherà a lui vestire i panni di Giovanni, un addetto del museo.

Ecco il primo promo del film tv condiviso sui social proprio da Matilde Gioli nelle scorse ore:

Oltre a mostrare il primo promo del film, Matilde Gioli ha avuto modo di rivelare qualche dettaglio in più sul suo nuovo ruolo ai microfoni di Tv Mia ai qual ha raccontato alcune delle imprese compiute da Fernanda Wittgens a cominciare dalle opere salvate durante la seconda Guerra Mondiale e finendo alla fuga degli ebrei destinati ai campi di concentramento.

In particolare, ha poi confidato:

“Torno in televisione per raccontare una storia vera di cui sono protagonista assoluta. Il film racconta la storia di Fernanda Wittgens, che a Milano, alla Pinacoteca di Brera, tra gli anni quaranta e cinquanta del secolo scorso, fu la prima italiana direttrice di un museo…per farlo ho letto molti articoli e libri su di lei e ho potuto chiacchierare con persone che, anche se non l’hanno conosciuta personalmente, ne avevano avuto racconti diretti da chi l’aveva frequentata”.

Siamo sicuri che il pubblico di Rai1 apprezzerà, specie quello che attende con ansia di rivederla in corsia in Doc Nelle tue Mani.