Le 5 migliori stufe elettriche a basso consumo? In realtà ce n’è proprio un gran bisogno con questo freddo che non sembra voler dare tregua all’Italia. Non ne potete più di mani e piedi ghiacciati a qualsiasi ora del giorno e della notte? Se non sopportate i termosifoni o preferite lasciarli spenti insieme ai condizionatore per tenere d’occhio con i consumi, allora potreste prendere in considerazione l’idea di acquistare un prodotto di questo genere, economico, ma comunque efficiente.

QCen Stufetta Elettrica

La stufa è contraddistinta da una potenza di 2000W, è dotata di un’opzione ECO a basso consumo, 3 modalità di caloria, la protezione da surriscaldamento e ribaltamento, un timer di 12 ore, un’oscillazione di 70°. Il prezzo è di 40,79 euro con il cuupon del 20% da poter applicare subito (non sappiamo dirvi per quanto durerà).

SKYLEO Stufa Elettrica

Un altro prodotto che potrebbe fare la differenza: materiali in PTC, potenza di 2000W, silenziosità garantita, design leggero, facile da usare, risparmio energetico tramite la funzione ECO in grado di regolare automaticamente il riscaldamento in base alle temperatura impostata, risparmiando molta elettricità. Il prezzo di 53,99 euro con il coupon del 10% adesso disponibile (non sappiamo per quanto tempo).

Offerta SKYLEO Stufa Elettrica Basso Consumo - Telecomando Stufetta Elettrica... 🔥 Calore rapido 🔥 Quando si rientra in casa dall'esterno, basta...

🔥 Risparmio Energetico Sicurezza 🔥 La potente funzione ECO...

PROUS Stufetta Elettrica

Ecco un altro prodotto molto serio, che rientra pienamente nelle 5 migliori stufe elettriche a basso consumo per questo inverno. L’apparecchio dispone di un ventilatore turbo, vanta una potenza da 2000W, la protezione da surriscaldamento ed è progettata per riscaldare ambienti di 20, 30m². I marchi CE/ ERP/ ROHS ne garantiscono l’affidabilità, con eleventi standard di sicurezza. Il prodotto pare essere anche molto silenzioso, non disturberà il vostro riposo in alcun modo. Il prezzo è di 58,89 euro.

OMISOON Stufetta Elettrica

Un altro articolo estremamente interessante è proprio questo: parliamo di un termoventilatore da 2000W in PTC, oscillazione di 90°, timer con 24 ore, protezione multipla, telecomando incluso e 3 modalità di riscaldamento (temperatura regolabile tra 17 e 37°). Il prezzo è di 59,49 euro.

Offerta OMISOON Stufetta Elettrica Basso Consumo 2000W, ECO Termoventilatore,... ☀️Riscaldamento rapido 2S: I potenti elementi riscaldanti in...

☀️Termostato ECO e basso consumo energetico: È possibile...

Stufetta elettrica basso consumo

Parliamo di un oggetto di design, pratico, ma anche bello da vedere. Il dispositivo è dotato di riscaldamento rapido (fino a 70° in 2 secondi) essendo stato realizzato in ceramica PTC. La stufa è adatta per qualsiasi ambiente interno: potrete utilizzarla per riscaldare uffici, ma anche sale yoga o studi professionali. La potenza massima è di 2000W, ma ci sono 3 modalità tra cui poter scegliere, oltre ad avere un’oscillazione di 90°, il telecomando incluso, un timer da 9 ore e la protezione da riscaldamento e ribaltamento. Il prezzo è di 59,99 euro.