Krista Vernoff lascia Grey’s Anatomy e Station 19 e questa è l’ennesima tegola che si abbatte sulla testa dei fan delle due serie sorelle della ABC. Alcuni sono convinti che tutto stia cadendo a pezzi e che sia arrivato il momento di chiudere, altri ancora vedono nell’uscita di scena di Ellen Pompeo e di Krista Vernoff la possibilità di aria fresca e di nuove storie che possano tenere in piedi Grey’s Anatomy, sarà davvero così?

La notizia dell’addio o, meglio, dell’arrivederci, come lei ama definirlo, è arrivata qualche ora fa e al momento non conosciamo il nome del possibile sostituto anche se molto dipenderà dal futuro di Grey’s Anatomy e Station 19.

Ecco il messaggio di Krista su Instagram:

In una nota lo showrunner e produttore esecutivo ha ringraziato tutti salutando ma senza usare la parola addio ma rimandando l’incontro con i fan a tra sette anni:

“È stato il privilegio di una vita essere incaricato di dirigere Grey’s Anatomy negli ultimi sei anni e Station 19 negli ultimi quattro. La passione dei fan dedicati e l’impatto che questi spettacoli hanno sui cuori e sulle menti non può essere sopravvalutato. Il talento di questi due cast straordinari e dei due brillanti sceneggiatori è oltre misura e insieme alla troupe lavorano magicamente settimana dopo settimana…L’ultima volta che ho lasciato Grey’s Anatomy, ero via da sette stagioni e lo spettacolo era ancora in corso quando Shonda mi ha chiamato per dirigerlo. Quindi non vi sto dicendo addio perché sarebbe troppo agrodolce. Sto dicendo ‘Ci vediamo tra sette stagioni”.

Al momento non ci conosce ancora il nome del sostituto di Vernoff ma secondo quanto riporta Deadline sembra che l’EP di Grey’s Anatomy Meg Marinis potrebbe essere il suo più probabile successore in quella serie. Dal canto suo Shonda Rhimes ha voluto ringraziare Krista Vernoff per il suo duro lavoro pronta a tenere aperta per lei le porte di Shondaland.