C’è Jojo Rabbit in tv: stasera 26 gennaio va in onda il film Premio Oscar che racconta il tema del nazismo visto con gli occhi di un bambino, e anticipa la Giornata della Memoria. Il film, scritto e diretto da Tika Waititi con la sua carica distintiva di umorismo e pathos, si ispira al romanzo Il Cielo in Gabbia di Christine Leunens, del 2004.

L’autore-regista, inoltre, ha attinto alla sua personale eredità ebraica e alle sue esperienze di vita segnate da pregiudizi. Il film ha ottenuto sei candidature agli Oscar, ottenendo la statuetta per la miglior sceneggiatura.

Jojo Betzler ha 10 anni e ha molte difficoltà a relazionarsi con i suoi coetanei. Proprio per questo motivo e per il suo carattere impacciato, viene chiamato Jojo Rabbit – coniglio – un soprannome che sottolinea le sue difficoltà con la crudeltà di alcuni bambini. Per cercare di affrontare un mondo che sembra sempre ostile, Jojo si rivolge allora al suo amico immaginario, nulla di strano per un bambino della sua età, se non fosse che l’amico che si è creato ha il volto di Adolf Hitler.

Quando scopre che la madre nasconde in soffitta Elsa, una ragazza ebrea, il bambino comincia a porsi molte domande sulla legittimità di quanto gli viene insegnato a scuola e nel campo di addestramento. Tra Jojo e Elsa nasce un’amicizia che porta il ragazzino a guardare con occhi diversi quanto sta succedendo intorno a lui e a dubitare sulla bontà degli insegnamenti relativi al nazismo.

Nel cast di Jojo Rabbit: Roman Griffin Davis nel ruolo di Johannes “Jojo” Betzler; Thomasin McKenzie è Elsa Korr; Scarlett Johansson è Rosie Betzler (candidata all’Oscar per la miglior attrice non protagonista); Taika Waititi è Adolf Hitler; Sam Rockwell è il Capitano Klenzendorf; Rebel Wilson è Fräulein Rahm; Alfie Allen è Freddy Finkel.

Jojo Rabbit in tv vi aspetta alle 21:20 su Rai2.

