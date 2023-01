Un progetto per educare i ragazzi delle scuole al riciclo del vetro. L’iniziativa, sviluppata da Coreve (Consorzio recupero vetro) in collaborazione con la piattaforma digitale H-Farm, è dedicata agli studenti di tutte le scuole, da quella dell’infanzia alla secondaria, e mira a “sensibilizzare i più giovani sulle opportunità rappresentate da un corretto conferimento degli imballaggi, nonché sulle straordinarie potenzialità di questo materiale ‘immortale’ in quanto riciclabile infinite volte”.

Il progetto prevede attività di formazione e un concorso con montepremi complessivo di 26 mila euro da destinare all’utilizzo di materiale didattico. La parte formativa può avvalersi del supporto di una serie di kit messi a disposizione dul sito di Coreve pensati per le diverse fasce di età.

Il presidente di Coreve, Gianni Scotti sottolinea che “con un tasso di riciclo nazionale del 76,6%, l’Italia è tra i Paesi più virtuosi a livello europeo avendo già superato da 3 anni il target Ue del 75% fissato per il 2030″. Questo però non basta, perché “secondo lo studio condotto da AstraRicerche – spiega Scoppi – il 58,6% dei ragazzi tra i 14 e i 24 anni non conferisce gli imballaggi in modo corretto“.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grafo, il progetto prevede uno “Startup Lab, sviluppato su un percorso di 4 ore di lezione in presenza durante l’orario scolastico, che impegnerà i ragazzi nella pianificazione di vere e proprie startup: l’obiettivo è risolvere problematiche reali legate alla filiera del riciclo del vetro, come ad esempio l’abbandono di bottiglie per strada, fenomeno che molto spesso caratterizza le serate della movida nelle città italiane”