Oltre alla nuova serie di smartphone di punta, Honor è pronto a lanciare sul mercato europeo anche il modello Magic 5 Lite, device che nelle ultime ore è stato è apparso in Rete rivelando in anticipo quelle che saranno, probabilmente, le sue principali caratteristiche. L’Honor Magic 5 Lite si mostra certamente più aggiornato rispetto al suo predecessore, malgrado sotto la scocca troveremmo lo stesso processore octa-core Snapdragon 695 di Qualcomm con otto core di calcolo veloci fino a 2,2GHz e un modem 5G integrato. Il marchio, che originariamente era di proprietà di Huawei, aggiorna principalmente il display e le fotocamere. Scopriamole insieme i dettagli.

Il nuovo Honor Magic 5 Lite dovrebbe sfoggiare un display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici che offre una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, una frequenza di aggiornamento massima fino a 120Hz ed una luminosità massima 800 nit, buona per interagire con lo smartphone all’aperto. Sotto la superficie del pannello è poi posto un lettore di impronte digitali. Quanto al comparto fotografico questa versione dovrebbe offrire sul retro una tripla fotocamera composta da un sensore principale da 64MP con apertura F/1.8, un grandangolare da 5MP e apertura F/2.2, nonché una fotocamera da 2MP in gran parte inutile con F/2.4 diaframma per scatti macro. Sulla parte anteriore c’è ancora una fotocamera da 16MP con apertura f/2.45.

Come già accennato sopra, l’Honor Magic 5 Lite sfrutterà un SoC Qualcomm Snapdragon 695 abbinato a 6GB di RAM e 128GB di storage interno. Ciò che manca è uno slot per schede microSD e una porta per jack audio 3.5. Mentre sono incluse ac-WLAN, Bluetooth 5.1, NFC e due slot NanoSIM. Il dispositivo sarà alimentato da una batteria da 5100mAh, leggermente più grande del suo modello precedente, dotata di supporto alla ricarica rapida di 40W tramite porta USB Type-C. A bordo il device sfrutterà il sistema operativo Android 12 con interfaccia MagicUI 6.1 di Honor. Per il momento non sappiamo ancora con certezza le tempistiche e il prezzo ufficiale, ma molto probabilmente si vocifera un costo in Europa di circa 389,90 euro.

