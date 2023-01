Una nuova interessante scoperta dell’etichetta Vrec.

We Have a Dream, in diretta tutti i martedì sera sulle mie pagine YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, in homepage su OM-OptiMagazine e Red Ronnie Tv, offre uno spazio anche ad artisti e gruppi della nuova era selezionati tramite Telegram. Basta mettere link di un video (no cover) tra i commenti di questo post per avere la possibilità di trovarsi in diretta a raccontare la tua storia e a vedere insieme uno o più video che hai realizzato.

C’è una enormità di musica valida che non ha spazio in radio e tantomeno in televisione.

Verona è una nuova fucina di Rock. Alcune settimane fa mi sono collegato con i Grudge Project e questa volta con gli ENDLESS HARMONY. Classico power trio con in aggiunta una cantante, Pamela, che dal vivo si trasforma in una Pantera.

Ho mostrato due loro video: “To the limiti (Push me)” e “Demonized”.

Ecco una loro breve bio.

Gli Endless Harmony sono una rock band attiva dal 2010 con sede a Verona. Il gruppo dopo vari cambi di formazione è attualmente composto dalla frontwoman italo/dominicana Pamela Pérez, il batterista Giuseppe Saggin coadiuvati da Matteo Signorato al basso e Riccardo Cipriani alla chitarra. Dopo numerosi concorsi e demo arrivano all’esordio ufficiale nel 2016 con l’album “Hyperspace” prodotto da Pietro Foresti su etichetta Vrec/Audioglobe e promosso da 4 videoclip realizzati dalla Run Academy di Gaetano Morbioli. A giugno 2016 vincono il contest Obiettivo BluesIn aggiudicandosi il main-stage del Pistoia Blues Festival il 9 luglio 2016. Numerose le apertura ad artisti importanti come Morgan, Finley, Arthemis, Richie Ramone e molti altri. A Settembre 2017 vincono il “Musicland Rock Contest 2017” indetto da Radio Marilù. Ad Agosto 2018 partecipano a Deejay Onstage a Riccione con l’inedito “Home is You”. Ad Ottobre 2018 esce in tiratura limitata “Home Recordings” raccolta di cover riarrangiate in versione semiacustica con l’inedito “Home is You”. Il nuovo album “Emerge”, secondo lavoro ufficiale, è previsto il 13 Gennaio 2023.

