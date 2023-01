La cover di Ultimo a Sanremo 2023 non è ancora stata annunciata ma sembra proprio che l’artista abbia scelto un pezzo di Eros Ramazzotti, con il quale si esibirà nella quarta serata del Festival, quella di venerdì 10 febbraio.

Ognuno dei 28 cantanti in gara a Sanremo, infatti, presenterà un brano in duetto con un ospite. Quest’anno è obbligatorio presentarsi in duetto nella serata cover, che contribuisce a tutti gli effetti a determinare la classifica generale di gradimento che verrà rivelata nella finale di sabato 11 febbraio 2023. Una sorta di podio a 5 concorrenti, non più a 3, è ciò che emergerà dalla classifica generale del sabato.

Poi verranno annullate le votazioni precedenti e si procederà con nuove votazioni per i 5 finalisti che porteranno ad eleggere il vincitore di Sanremo 2023, il secondo ed il terzo classificato. Probabilmente verranno rivelati anche il quarto e il quinto.

Nelle cinque serate festivaliere, i 28 cantanti presenteranno il proprio brano in gara per 3 serate, la quarta performance sarà invece dedicata ad una cover, che può essere scelta anche tra i brani del proprio stesso repertorio.

L’elenco dei duetti e delle cover di Sanremo 2023 è in fase di conferma ma stando a quanto riporta Davide Maggio, Ultimo dovrebbe esibirsi con Eros Ramazzotti, questo l’artista scelto dal cantautorap per la quarta serata del Festival che lo vedrà sul palco con una canzone diversa da quella in gara.

Ultimo si presenta in competizione con il brano Alba, che anticipa l’album che porterà lo stesso nome e in uscita il 17 febbraio.