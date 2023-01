In tanti si chiedono cosa succederà subito dopo il ripristino di Libero Mail, senza dimenticare la posta elettronica di Virgilio. In mattinata, sul nostro magazine, abbiamo provato a fare il punto della situazione con un altro articolo, immaginando gli scenari a breve termine tramite l’ultima comunicazione ufficiale arrivata dall’azienda. Se da un lato tutti si aspettano il ritorno online delle due piattaforme tra oggi e domani, grazie al bollettino citato poco fa, allo stesso tempo ci sono alcuni fattori che vanno chiariti già in queste ore, in modo da non farsi trovare impreparati.

Cosa aspettarsi in Italia dopo il ripristino di Libero Mail e posta Virgilio: gli scenari per gli utenti

Grazie ad altri contributi, in sostanza, possiamo prevedere cosa succederà una volta reso ufficiale il tanto richiesto ripristino di Libero Mail e posta Virgilio. Gli scenari, infatti, sono più complessi di quanto si pensi, a prescindere dal fatto che i tecnici mantengano o meno la parola data nelle ultime ore. Già, perché se da un lato Libero mercoledì sera ha parlato di uno o due giorni per l’intervento definitivo, al contempo occorre non farsi troppe illusioni sul fatto che sarà possibile interagire subito al 100% con la propria casella di posta elettronica. Come se non fosse avvenuto nulla.

Vedere per credere quanto riportato in queste ore da Fanpage, che a tal proposito ha sentito Stefano Zanero, Professore di Sistemi Di Elaborazione Delle Informazioni al Politecnico di Milano, esperto in cybersecurity. A quanto pare, infatti, dopo il ripristino di Libero Mail e Virgilio per alcune ore assisteremo ad un servizio che funzionerà a singhiozzo. Insomma, dobbiamo armarci di molta pazienza, come se non bastasse quella che stiamo avendo da domenica sera qui in Italia.

Vi terremo aggiornati sull’eventuale ripristino di Libero Mail e Virgilio tra oggi e domani.

